FH-Geschäftsführer Hannes Raffaseder ist neuer Präsident der internationalen Hochschulvereinigung EURASHE

LH-Stv. Pernkopf: Auszeichnung für den Hochschulstandort Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Mit 92 Prozent Zustimmung wurde FH St. Pölten Geschäftsführer Hannes Raffaseder zum neuen EURASHE-Präsidenten gewählt. Die European Association of Institutions in Higher Education vereint rund 600 Universitäten, Fachhochschulen, University Colleges und vergleichbare Institutionen, die vor allem berufsorientierte Hochschulausbildungen und angewandte Forschung betreiben. „Ich gratuliere Hannes Raffaseder sehr herzlich zu dieser Wahl. Es ist dies nicht nur eine Auszeichnung für ihn persönlich, sondern auch für Niederösterreich, da sich zeigt, wie sehr sich unsere Hochschulen in der internationalen Spitze etablieren konnten“, freut sich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

EURASHE bringt sich stark in die Weiterentwicklung von Strategien, Richtlinien und Empfehlungen für die weitere Entwicklung des Europäischen Hochschul-, Forschungs- und Innovationsraums ein, steht im engen Austausch mit den zuständigen Abteilungen der Europäischen Kommission und wirkt in relevanten Arbeitsgruppen mit. Auch angewandte Forschung, gesellschaftliches Engagement und die Interaktion mit Unternehmen haben bei EURASHE einen hohen Stellenwert. Ebenso ist die Stärkung und Weiterentwicklung sowie die Qualitätssicherung einer zukunftsweisenden kompetenz- und praxisorientierten Hochschullehre ein wesentliches Ziel von EURASHE. Interessierte Mitglieder tauschen sich dazu regelmäßig aus, um anhand von Good Practices und sonstigen Erfahrungen von- und miteinander zu lernen. „Wir brauchen bestens ausgebildete Arbeitskräfte, um die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bewältigen zu können. Daher ist es umso wichtiger, dass unsere Hochschulen sich dazu auch international austauschen. Denn dank dieses Austausches und des voneinander Lernens, ist eine ständige Weiterentwicklung unseres Hochschulportfolios gewährleistet“, so LH-Stellvertreter Pernkopf.

„Die mit großer Mehrheit erfolgte Wahl zum Präsidenten dieser wichtigen europäischen Vereinigung ist eine große Auszeichnung und gleichzeitig natürlich eine spannende Herausforderung mit viel Verantwortung. Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort gemeinsam mit den acht Kolleginnen und Kollegen im neu gewählten Vorstand, dem Generalsekretär und dem EURASHE-Office in Brüssel sowie allen Mitgliedern auch in dieser neuen Rolle den europäischen Hochschul-, Forschungs- und Innovationsraum möglichst aktiv mitgestalten kann. Dabei ergeben sich auch zahlreiche wichtige Synergien für unsere Arbeit an der FH St. Pölten und unsere European-University-Allianz E3UDRES2, die wir im Interesse aller Beteiligten bestmöglich nützen wollen“, erklärt Hannes Raffaseder.

