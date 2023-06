„Große Ehre“: SPÖ-Vorsitzender Babler zeichnet Rainer Wimmer mit Viktor-Adler-Plakette aus

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler hat im Rahmen der FSG-Bundesfraktionskonferenz heute, Dienstag, SPÖ-Nationalratsabgeordnetem und Gewerkschafter Rainer Wimmer die Viktor-Adler-Plakette überreicht. „Es ist mir eine große Ehre, dir, lieber Rainer, die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie überreichen zu dürfen. Es kommt nicht darauf an, ob jemand Hochdeutsch oder Dialekt spricht, sondern darauf, was jemand zu sagen hat und mit welcher Leidenschaft er diese Anliegen glaubhaft vertritt. Und das zeichnet dich aus. Ich könnte nicht stolzer sein, einem Arbeiter in einer Arbeiter*innenpartei die höchste Auszeichnung der SPÖ verleihen zu dürfen“, so Babler, der Wimmers beeindruckende Karriere vom Bergmann im Salzbergbau bis an die Gewerkschaftsspitze würdigte. „Unser Ziel muss es sein, dass wieder mehr Arbeiter*innen im Parlament sitzen. Arbeiter*innen müssen wieder eine starke Stimme in der Politik haben. Rainer Wimmer als Bergmann ist da ein großes Vorbild. Alles Gute und Freundschaft, lieber Rainer!“, sagte Babler. **** (Schluss) ls/mb

