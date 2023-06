Ärztekammer Wien ad Hacker: Entschuldigung ist angebracht

Maldonado-González: „Inakzeptable Entgleisung des Gesundheitsstadtrats“

Stadtrat Hacker schuldet dem ärztlichen Personal der zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring eine Entschuldigung Eduardo Maldonado-González

Wien (OTS) - „ Stadtrat Hacker schuldet dem ärztlichen Personal der zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring eine Entschuldigung “, sagt Eduardo Maldonado-González anlässlich der Vorwürfe, die Stadtrat Hacker, heute, Dienstag, im Gemeinderat in Richtung des ärztlichen Personals der Klinik Ottakring geäußert hat. Es handle sich um eine „inakzeptable Entgleisung des Gesundheitsstadtrats“, der sich auf einzelne engagierte Ärzte einschieße, um diese persönlich zu diffamieren.

„In einem gebe ich dem Stadtrat allerdings Recht: Anstatt sich mit Dienstplänen zu befassen, sollte er sich endlich um seine eigentliche Aufgabe kümmern und zwar um die Rettung der Wiener Spitäler vor dem endgültigen Kollaps“, so Maldonado-González.

Hintergrund: In einer Anfragebeantwortung im Gemeinderat insinuierte Gesundheitsstadtrat Hacker, die Personalprobleme an der zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring seien der Genehmigung von Nebenbeschäftigungen geschuldet und beschuldigte einen der Mitglieder des Streikkomitees, nicht an der Klinik Ottakring tätig zu sein.

