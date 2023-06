SPÖ gratuliert Josef Muchitsch zur Wahl zum FSG-Vorsitzenden – Großer Dank an Rainer Wimmer

SPÖ und FSG kämpfen Hand in Hand für Arbeitszeitverkürzung und höhere Löhne – Babler: „Gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ gratuliert Josef Muchitsch herzlich zur Wahl zum FSG-Vorsitzenden und bedankt sich bei dessen Vorgänger Rainer Wimmer für seinen großen Einsatz für die arbeitenden Menschen. „Gemeinsam mit der Gewerkschaft und dem neuen FSG-Vorsitzenden Beppo Muchitsch werden wir auch in Zukunft mit ganzer Kraft für gute Arbeitsbedingungen, einen starken Sozialstaat und ein gerechtes Österreich kämpfen“, so SPÖ-Chef Andreas Babler. Besonderer Dank gelte Rainer Wimmer, der nach fünf Jahren an der Spitze der FSG den Vorsitz zurückgelegt hat. „Rainer Wimmer hat sich unermüdlich für die Rechte der Arbeitnehmer*innen eingesetzt und mit viel Herzblut dafür gekämpft, die tägliche Lebenssituation der hart arbeitenden Menschen zu verbessern“, so die beiden SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die FSG-Bundesfraktionskonferenz stand im Zeichen von kürzeren Arbeitszeiten, mehr Verteilungsgerechtigkeit und mehr sozialer Sicherheit. „Diese Anliegen sind ganz zentral in der SPÖ. Denn für uns ist klar: Arbeitnehmer*innen sind keine Bittsteller*innen, sie haben Rechte! Hand in Hand mit der Gewerkschaft wird die SPÖ für ein leistbares Leben, ein starkes öffentliches Gesundheitssystem und sichere Pensionen sorgen“, so SPÖ-Chef Babler, für den die Arbeitszeitverkürzung „eine Frage des Respekts“ und eine „der ureigensten Forderungen der Sozialdemokratie“ ist. (Schluss) lp/ls

