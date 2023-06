FPÖ - Mahdalik: Was sagt die Wiener SPÖ zum Lobautunnel? Ja, nein, weiß nicht?

Freiheitlicher Antrag zur Stadtstraße wird Nagelprobe für SPÖ

Wien (OTS) - „Nachdem der neue SPÖ-Chef in der ‚Pressestunde‘ der Nordostumfahrung samt Lobautunnel eine Absage erteilt und damit eine 180 Grad-Wende in der Verkehrspolitik der Genossen auf Bundesebene hingelegt hat, warten wir bisher vergeblich auf eine Reaktion der SPÖ im Rathaus und 22. Bezirk. Der S1-Lückenschluss würde die A23 um 77.000 Autos pro Tag und Wien um 75.000 Tonnen CO2 pro Jahr entlasten. Im Verbund mit Stadtstraße und 'Spange Seestadt' würden die Ortsteile Aspern, Breitenlee, Essling, Neu-Essling, Hirschstetten und Stadlau um fast 50.000 Autos pro Tag und damit insgesamt etwa 100.000 Menschen im Osten des 22. Bezirks massiv entlastet werden und ein deutliches Minus an Lärm-, Abgas- und Feinstaubbelastung bewirken. Dieses Klimaschutzprojekt Nr. 1 in der bald 2,9 Mio. Einwohner zählenden Ostregion wird zudem eine Wertschöpfung von 2,3 Milliarden Euro erzielen und 25.000 Arbeitsplätze dauerhaft sichern. Wollen Ludwig, Taucher, Nevrivy & Co. all dies aufs Spiel setzen, nur weil der Marxist an ihrer Parteispitze grad lustig is“, fragt Mahdalik und wird mit einem Antrag auf rasche Umsetzung der unersetzlichen Entlastungsstraße in der heutigen Gemeinderatssitzung die Probe aufs Exempel machen. (Schluss)bab/ler/ra/us

