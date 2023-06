Filmfestival frame[o]ut im MuseumsQuartier

Wien (OTS) - frame[o]ut zeigt aktuelles Kino unter freiem Himmel. An 16 Spielabenden widmet sich das Festival von 14. Juli bis 02. September dem Motto „Resilienz“. Der Eintritt ist frei.



Die Mobilisierung von Widerstandskräften und positive Zukunftsaussichten sind zwei der wichtigsten Fähigkeiten von Resilienz. Kritische Wirkung entfaltet der Begriff, wenn er als Interaktion zwischen zwei Personen und ihrer Umgebung diskutiert wird. Resilienzstrategien in einer Zeit der Umbrüche zu finden und die daraus resultierenden besten Zukunftsszenarien umzusetzen, ist dringlich.



Präsentiert werden ausgewählte österreichische und internationale Filme: rebellisch laut, zurückgezogen still, überraschend, provokant, humorvoll und wild.



Eröffnungsabend (14. Juli): „ÁMA GLORIA (FR 2023)“, Österreich-Premiere , Regie: Marie Amachoukeli

15. Juli: „HOW TO BLOW UP A PIPELINE (USA 2023)“, Österreich-Premiere , Regie: Daniel Goldhaber



21. Juli: „DIE VERMIETERIN (AT 2023)“, Regie: Sebastian Brauneis

22. Juli: „TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS / Ich habe elektrische Träume (CR/FR 2022)“, Regie: Valentina Maurel



28. Juli: „A ROOM OF ONE’S OWN“, Kurzfilmprogramm

29. Juli: NOBODY MEETS YOUR EYES (FI 2022), Österreich-Premiere , Regie: Jesse Jalonen



04. August: „MOUNE Ô ( BE/FR, 2022)“, Regie: Maxime Jean-Baptiste

„TROPIC FEVER (IDN/NL 2022)“, Österreich-Premiere , Regie: Mahardika Yudha, Robin Hartanto Honggare, Perdana Roswald

05. August: „TRÊS TIGRES TRISTES / Three Tidy Tigers Tied a Tie Tighter“ (BR 2022), Regie: Gustavo Vinagre



11. August: „UNRELATED (UK, 2007)“, Regie: Joanna Hogg

12. August: „GEOGRAPHIES OF SOLITUDE (CA 2022)“, Regie: Jacquelyn Mills



18. August: „LE JOUR OÙ J’AI DÉCOUVERT QUE JANE FONDA ÉTAIT BRUNE / The Day I Discovered that Jane Fonda Was a Brunette (FR 2022)“, Regie: Anna Salzberg

19. August: „BETWEEN REVOLUTIONS (RO/IQ 2023)”, Österreich-Premiere , Regie: Vlad Petri



25. August: „WHERE THE ROAD LEADS”/Ovuda će proći put (RS 2023)“, Österreich-Premiere , Regie: Nina Ognjanović

26. August: „JELLYFISH/EL ROSTRO DE LA MEDUSA (Das Gesicht einer Qualle) (R 2022), Regie: Melisa Liebenthal



01. September: „CETTE MAISON / This House (CA 2022)“, Regie: Miryam Charles

02. September: „TOTAL REFUSAL“, Kurzfilmprogramm



frame[o]ut

Freiluftkino im MQ

14.07. bis 02.09., jeden Fr & Sa, im Juli ab 21.30h, im August ab 20.30h

MQ Hof 8, Schlechtwetterlocation: Arena21

Eintritt frei

In Kooperation und Koproduktion mit dem MuseumsQuartier Wien

