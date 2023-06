Fast 900 Frühjahrsputz-Aktionen

PERNKOPF/KASSER: Kontinuierliche Arbeit zeigt Wirkung

St. Pölten (OTS) - Wenn die Vögel zu singen beginnen, die Natur wieder zum Leben erwacht und alles langsam grün wird, ist das Frühjahr in vollem Gange. Ein weiteres Anzeichen: In hunderten niederösterreichischen Gemeinden werden Warnwesten ausgefasst und die Ärmel zum Frühjahrsputz hochgekrempelt.

Bevölkerung packte fleißig an



Auch heuer wurde die 2006 von den NÖ Umweltverbänden und dem Land NÖ ins Leben gerufene größte Umweltaktion des Landes wieder landauf und landab durchgeführt. „Leider wird nach wie vor viel zu viel Müll einfach achtlos weggeworfen“, bedauert LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf „Umso mehr freut es mich, dass der Frühjahrsputz auch heuer wieder so gut angenommen wurde.“ „Landesweit wurden heuer rund 900 Aktionen durchgeführt“, ergänzt LAbg. Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände. „Ein großer Dank an unsere Landsleute für dieses Engagement“, so die beiden unisono. Im Großteil der 573 Gemeinden wurde also mehr als eine Flurreinigung organisiert. Mehr als 40.000 Personen haben sich unter dem Motto „Wir halten Niederösterreich sauber!“, auf den Weg gemacht, um achtlos weggeworfenen Müll aus der Umwelt aufzusammeln.

Erste Erfolge spürbar



Kasser und Pernkopf freuen sich über diese große Beteiligung und hoffen, dass die Aktion auch heuer wieder für erhöhtes Bewusstsein in der Bevölkerung sorgt. „Langfristig ist es das Ziel, den Frühjahrsputz eines Tages nicht mehr zu brauchen. Achtlos weggeworfener Müll schadet nicht nur unserer unmittelbaren Umwelt und uns selbst, sondern verschwendet auch wertvolle Ressourcen. Nur mit richtiger Mülltrennung können wir möglichst viele Wertstoffe im Recyclingkreislauf halten und zum Schutz unserer Umwelt beitragen“, so Pernkopf. „Tatsächlich sind auch schon erste Erfolge der jahrelangen Arbeit spürbar“, ergänzt Kasser. „Immer mehr Teilnehmer berichten uns davon, dass die gesammelten Müllmengen in ihren Gemeinden über die Jahre stetig zurückgehen.“

Dennoch werden Wald und Wiesen leider nach wie vor immer wieder als Mülldeponien missbraucht. Die von Teilnehmern des diesjährigen Frühjahrsputzes berichteten Funde lassen einen einmal mehr den Kopf schütteln:

Hochdruckreiniger

Badewanne

Kühltruhe

Matratzen

Ölfass

Griller

und Vieles mehr

„Das verdeutlicht, dass wir nach wie vor viel Arbeit vor uns haben“, ziehen Pernkopf und Kasser Resümee über die Einsendungen.

Bäume zum Dank für Unterstützung



Zum Dank für die große Unterstützung aus der Bevölkerung gab es auch heuer wieder etwas zu gewinnen. Unter all jenen, die bis Ende Mai einen Bericht ihrer Aktion auf www.fruehjahrsputz.at hochgeladen hatten, wurden Gewinnpakete verlost. Diese Pakete enthielten Gutscheine für den „So schmeckt Niederösterreich“-Onlineshop und zwei Bio-Bäumchen von Natur im Garten. Die Bäumchen können online ausgesucht werden und werden den Gewinnern zum Selberpflanzen zugestellt. „So kann man der Natur auch nach dem Frühjahrsputz etwas Gutes tun“, freuen sich Pernkopf und Kasser.

