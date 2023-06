Kinderfreunde: Mit Finanzausgleich Kindergarten-Turbo zünden

„Regierung kann nun zeigen, wieviel ihr Kinder wert sind“

Wien (OTS) - Ins gleich Horn, in das gestern schon die Wirtschaftskammer geblasen hat, blasen heute auch die Kinderfreunde: „Die Verhandlungen zum Finanzausgleich sind DIE Gelegenheit, den Ausbau der Kindergärten endlich nach vorne zu bringen. Es gibt nicht sehr oft die Gelegenheit, diesen Satz zu sagen. Aber heute passt er: Wir geben Harald Mahrer absolut recht!“ erklärt Jürgen Czernohorszky, Bundesvorsitzender der Kinderfreunde.

Zuvor hatte die Wirtschaftskammer die ÖVP-geführte Regierung aufgefordert, den Finanzausgleich zum „großen Wurf“ für die Kindergärten zu nutzen. Etwas, das die Kinderfreunde und viele andere Expert:innen schon lange fordern.

„Die Krise in der Elementarbildung ist seit vielen Jahren bekannt und wird Jahr für Jahr drängender. Knappe Finanzmittel und fehlende bundesweite Qualitätsstandards führen zu schlechten Betreuungsschlüsseln, unzureichenden Öffnungszeiten, völlig unzufriedenstellenden Arbeitsbedingungen und schließlich dazu, dass das Personal an alle Ecken und Enden fehlt.“, so Czernohorszky.

„Es gilt mit dem Finanzausgleich den Kindergarten-Turbo zu zünden. Wir brauchen dringend zumindest eine zusätzliche Milliarde im elementarpädagogischen Bereich, um den qualitativen und quantitativen Kindergartenausbau voranzutreiben. Es geht um nichts weniger als die erste und wichtigste Bildungsstation unserer Kinder.“, so die Kinderfreunde.

„Dass Teile der ÖVP den dringenden Handlungsbedarf erkannt haben, stimmt uns zuversichtlich. Jetzt gilt nur noch zu hoffen, dass Harald Mahrer, seine Parteifreunde in der Regierung überzeugen kann, das Aushungern der Kindergärten zu beenden. Jetzt kann die Regierung zeigen, wieviel ihr die Kinder wert sind.“

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Kinderfreunde

Karin Blum

Pressereferentin

01/5121298-60, 0650/6626620

karin.blum @ kinderfreunde.at

www.kinderfreunde.at