Margareten: Führung „Mein Gemeindebau…“ am 24.6.

Anmeldungen zum Rundgang erforderlich: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS/RK) - Der seit 2004 im 5. Bezirk ansässige Kultur-Verein „read!!ing room“ macht auf seine nächste Führung aufmerksam: Am Samstag, 24. Juni, geht um 11.00 Uhr eine „kult.tour“ mit dem Titel „Mein Gemeindebau is net deppert“ los. Dieser lehrreiche und unterhaltsame Rundgang dauert rund 1,5 Stunden. Treffpunkt: 5., Blechturmgasse 23-27. Die Teilnehmer*innen werden eingehend über den sozialen Wohnbau in Wien im Zeitraum zwischen 1919 und zirka 1960 informiert.

Die Schilderungen reichen von der „Ringstraße des Proletariats“ bis zum „Prominentensilo“. Es sind zahlreiche interessante Höfe zu sehen. Ein Schwerpunkt betrifft die Thematik „Kunst am Bau“. Das Mitmachen bei der Exkursion ist kostenlos. Die ehrenamtlich tätigen Vereinsleute freuen sich über Spenden. Anmeldungen sind unbedingt notwendig: Telefon 0699/19 66 22 42 (Ansprechpartner: Neil Y. Tresher) und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

