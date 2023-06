FPÖ – Krauss: Queeres Jugendzentrum ist lediglich eine gender-ideologische Bastion

Hormontabletten dürfen nicht wie Zuckerln vergeben werden

Wien (OTS) - Große Sorge bereitet dem Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss das geplante queere Jugendzentrum in Ottakring: „Während die rot-pinke Stadtregierung dieses Projekt als weltoffenen Raum feiert, fürchte ich, dass Kinder und Jugendliche, die sich pubertätsbedingt in ihrem Körper unwohl fühlen, mit queeren Ideologien indoktriniert werden. Wohin das führen kann, zeigt der tragische Fall der nun 17jährigen US-Amerikanerin, der mit 11 Jahren die ersten Pubertätsblocker verabreicht und mit 13 Jahren die Brust abgenommen wurde. Nun klagt sie dieses Unrecht, das ihr angetan wurde, zurecht ein.“

Krauss mahnt ein, dass Kinder und Jugendliche ihre Sexualität selbst entdecken müssen und ihnen nicht durch den zeitgeistigen LBGTIQ-Irrsinn trans-, inter- oder sonstige Sexualität eingeredet wird. „Ich warne davor, dass dieses queere Jugendzentrum genau zu so einer Bastion wird, in der Hormontabletten als so normal gelten, wie in anderen Zentren Smarties. Unsere Kinder dürfen in diese Frühsexualisierung nicht hineingetrieben, sondern müssen davor geschützt werden“, so der FPÖ-Klubobmann, der der weiters kritisiert, dass für dieses Indoktrinierungszentrum in Zeiten der Teuerung fast 360.000 Euro verschwendet werden.

