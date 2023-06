NEOS zu Bodenverbrauch: Höchste Zeit, endlich zu handeln!

Bernhard: „Dass ÖVP und Grüne nun eine österreichische Bodenschutzstrategie beschließen wollen, ist längst überfällig und zeigt, dass unser Druck wirkt.“

Wien (OTS) - NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard begrüßt, dass bei der heutigen Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) endlich Bewegung in die Diskussion um den massiven Bodenfraß kommen soll: „Eine österreichische Bodenschutzstrategie ist längst überfällig. Schon seit Jahren weisen wir NEOS unermüdlich darauf hin, dass der ohnehin schon viel zu hohe Bodenverbrauch in Österreich immer weiter steigt und steigt, anstatt zu sinken. Es ist völlig untragbar, dass österreichweit Tag für Tag Naturraum in der Größe von fast 17 Fußballfeldern zerstört wird.“

Bernhard betont, dass der Bodenfraß die einzige Umweltkatastrophe ist, die wir in Österreich ganz allein in den Griff bekommen können: „Ich erwarte mir, dass das jetzt endlich auch gemacht und umgehend ein Bundesrahmengesetz für Raumordnung beschlossen wird, mit einer Einschränkung der Gemeindekompetenz und einer transparenten, überregionalen Infrastrukturplanung.“ Denn es sei jetzt höchste Zeit, dass ÖVP und Grüne liefern, statt nur zu reden, und die Umweltministerin ihrer Verantwortung nachkommt. „Die heutige Raumordnungskonferenz zeigt, dass unser Druck wirkt - aber es darf nicht wieder bei Worthülsen oder Reförmchen bleiben, ÖVP und Grüne müssen heute einen großen Wurf liefern.“

