Sachslehner: Geld der Wienerinnen und Wiener wird weiterhin entsorgt

Überbordende Ausgaben werden einmal mehr schöngeredet – Wo ist die Transparenzpartei Neos?

Wien (OTS) - „Es ist offensichtlich, dass die Stadt Wien und insbesondere die MA 48 nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Nicht anders sind die heutigen Aussagen von Stadtrat Czernohorszky zu erklären. Das Geld der Wienerinnen und Wiener wird weiterhin entsorgt“, so die Mediensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Laura Sachslehner, angesichts der heutigen Fragestunde.

Obwohl der Stadtrechnungshof massive Kritik an den Ausgaben der MA 48 für Öffentlichkeitsarbeit geäußert hat, ging Stadtrat Czernohorszky in seiner Beantwortung nicht darauf ein und gab an, dass sich entgegen seiner eigenen Versprechungen die Ausgaben für Kampagnen zum Thema Mülltrennung sowohl im letzten als auch im heurigen Jahr auf rund 1,7 Millionen Euro belaufen. Der Großteil davon werde ausschließlich für Inserate aufgewendet.

„Das ist ein skandalöser Umgang mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener, der endlich beendet werden muss. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu stellen: Wo ist eigentlich die selbst ernannte Transparenzpartei Neos?“, so Sachslehner abschließend.

