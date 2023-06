FPÖ – Nepp: Hanke erzählt am ÖGB-Kongress blanken Unsinn

Räuber Rathausplatz Michael Ludwig macht das Leben für die Wiener unleistbar

Wien (OTS) - „Wenn SPÖ-Stadtrat Hanke am ÖGB-Kongress behauptet, die SPÖ schaue darauf, dass man das Leben in Wien leistbar halte, dann ist das an Absurdität nicht zu überbieten. Tatsache ist, dass der Räuber Rathausplatz SPÖ Bürgermeister Ludwig das Leben der Wiener um 3.000 Euro pro Jahr verteuert hat. Ludwig selbst hat die Gemeindebaumieten um teilweise hunderte Euro pro Monat erhöht, die städtischen Gebühren explodieren lassen, Parkgebühren und Bäderpreise angehoben. Der Finanzstadtrat selbst ist für die Verdoppelung der Fernwärmepreise bei der Wien Energie verantwortlich. Daher haben wir unsere Petition www.rote-kostenlawine.wien ins Leben gerufen. Ich appelliere an die Genossen am ÖGB-Kongress, dem blanken Unsinn Hanks keinen Glauben zu schenken und verspreche ihnen, dass ich als freiheitlicher Bürgermeister nach 2025 diese rote Preistreiberei Ludwigs stoppen und die Teuerungen innerhalb von 48 Stunden nach Amtsantritt rückgängig machen werde“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

