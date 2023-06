Neue Präsidenten an der Spitze der UEVP und FVE

Die Generalversammlung der Europäischen Union freiberuflicher Tierärzte (UEVP) wählte den Österreicher Dr. Volker Moser zum UEVP-Präsidenten

Wien (OTS) - Im Rahmen der Frühjahrstagung des Europäischen Tierärzteverbandes „Federation of Veterinarians of Europe (FVE)" sowie auch der zeitgleich stattfindenden Generalversammlung der Europäischen Union freiberuflicher Tierärzte (UEVP) im tschechischen Zajecí wurden am Freitag, den 16. Juni 2023 die jeweils neuen Präsidenten gewählt.



Die Generalversammlung der Europäischen Union freiberuflicher Tierärzte (UEVP) hat den Österreicher Dr. Volker Moser für das Mandat 2023–2025 zum UEVP-Präsidenten gewählt. Er wird somit die europäische Stimme von Freiberuflern aus 29 Ländern sein. Dr. Moser trat beim UEVP-Gipfel die Nachfolge von Präsident Piotr Kwiencinski an, der zum FVE-Vizepräsidenten in Zajecí gewählt wurde.



„Wir freuen uns sehr, dass mit Dr. Moser ein österreichischer Kollege an die Spitze der UEVP gewählt wurde. Dr. Moser ist selbstständig praktizierender Tierarzt, allgemein beeideter gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Veterinärmedizin und Vorsitzender des Kuratoriums der Wohlfahrtseinrichtungen der Österreichischen Tierärztekammer. In seiner neuen Funktion als UEVP-Präsident wird er die österreichischen Interessen unseres Berufsstandes repräsentieren und auf europäischer Ebene einbringen,“ betont Mag. Kurt Frühwirth, Präsident der Österreichischen Tierärztekammer.



Weiters wurde Dr. Siegfried Moder, Präsident des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte (bpt) zum FVE-Präsidenten gewählt. Dr. Moder wird in seiner Amtszeit einen besonderen Fokus auf die Bekämpfung des Tierärztemangels, die Beteiligung der jungen Generation und eine gemeinsame europäische Strategie zum Umgang im Fremdinvestoren legen. Zusätzlich möchte Dr. Moder sich der weiteren Verbesserung der Kommunikation innerhalb der FVE widmen.

„In guter und bewährter Zusammenarbeit werden wir alle gemeinsam daran arbeiten, die Attraktivität unseres Berufes zu steigern um dem Tierärztemangel, der bereits im gesamten deutschsprachigen Raum spürbar ist, entgegenzutreten. Denn Tierärzt*innen sind systemrelevant und tragen wesentlich zum Gemeinwohl sowie auch zum Gesundheitssystem bei. Tiermediziner*innen beschäftigen sich nicht nur mit den Krankheiten von Tieren, sondern sind zentrale Ansprechpartner*innen im Tierschutz sowie auch im Lebensmittelbereich. Praktische Tierärzt*innen, die die Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln tierischer Herkunft kontrollieren, nehmen hier eine wichtige Rolle in der Verbrauchergesundheit ein“, sagt Frühwirth abschließend.

