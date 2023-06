So cool ist Wirtschaft: WK Wien bietet Ferienwochen mit Mehrwert

Zuerst bringt Kinder Business Week Kinder in Kontakt mit Unternehmern, danach eröffnet WK Wien-Ferienwoche den Jüngsten Einblicke in Berufswelten

Wien (OTS) - In wenigen Tagen beginnen in Ostösterreich die großen Sommerferien. Allen Eltern, die „last minute“ noch nach guten Betreuungsmöglichkeiten für den Nachwuchs suchen, legt die Wirtschaftskammer Wien zwei Ferienaktionen mit Mehrwert ans Herz.

Kinder Business Week

In der ersten Ferienwoche (3. bis 7. Juli) findet an der Vienna Business School Schönborngasse die Kinder Business Week für 8- bis 14-Jährige statt. In 60 verschiedenen Workshops erzählen Unternehmerinnen und Unternehmer von ihren Visionen, ihrem Erfolgsgeheimnis und ihrem Berufsalltag. Die Kinder stellen aus dem Angebot ihr individuelles Programm zusammen und können dabei ausprobieren, was ein Eisverkäufer macht, erfahren, wie man Pilot wird, oder blicken hinter die Kulissen des Tiergartens Schönbrunn.

Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstalter der Kinder Business Week ist das Eventunternehmen Media Guide Events GmbH, die Wirtschaftskammer Wien unterstützt die Ferienaktion, die es seit 2006 gibt. Die Vienna Business School gehört zu den Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammer Wien.

Spiel, Spaß & Berufsinfo für Volksschüler

Unter dem Motto „Berufe erleben“ veranstaltet die Wirtschaftskammer Wien gleich danach, vom 10. bis 14. Juli, erstmals eine betreute Ferienwoche für Volksschulkinder. Spaß und Spiel wechseln dort ab mit Workshops, die ein erstes und altersgerechtes Hineinschnuppern in Berufswelten ermöglichen. So werden zum Beispiel Kosmetika hergestellt, eine Gärtnerei besucht oder die Kleinen dürfen erleben, wie eine Visagistin Special Effects-Make-up gestaltet.

Die Organisation und Abwicklung der Ferienwoche erfolgt in Kooperation mit der gemeinnützigen Science Pool GmbH. Die Anmeldung erfolgt für die gesamte Woche, die Kosten für die ganztägige Betreuung inklusive Verpflegung liegen bei 80 Euro.

Früher Grundstein für eine erfolgreiche Berufslaufbahn

„Das Thema Wirtschaft spielt in alle unsere Lebensbereiche hinein – ob als Konsument, als Arbeitnehmer oder als Unternehmer. Deshalb kann man gar nicht früh genug damit beginnen, Kinder damit vertraut zu machen. Durch Aktionen wie diese Ferienwochen bekommt der Begriff Wirtschaft ein Gesicht und wird angreifbar. Die spielerische Beschäftigung mit Berufswelten trägt außerdem dazu bei, dass die Kinder eigene Interessen und Talente entdecken – eine wichtige Basis für die eigene Karriereplanung und der Grundstein für spätere Fachkräftegenerationen, die unsere Wirtschaft dringend braucht“, sagt Alexander Eppler, Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Wien.

Es gibt bei beiden Ferienwochen noch freie Restplätze – jetzt anmelden:

www.kinderbusinessweek.at | www.sciencepool.org

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Mag. Erika Spitaler

Presse und Newsroom

01 51 450 1291

erika.spitaler @ wkw.at

wko.at/wien/presse