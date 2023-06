Stocker: „Nächster Vorwurf löst sich in Luft auf“

Nachweislich keine Novomatic-Spende an die Volkspartei: Einmal mehr viel Aufregung um nichts

Wien (OTS) - „Täglich grüßt das Murmeltier: Der nächste Vorwurf gegen einen Vertreter der Volkspartei löst sich in Luft auf. So hat das Finanzamt für Großbetriebe unmissverständlich festgestellt, dass es keine Spenden der Novomatic an die die Volkspartei gegeben hat“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, und weiter: „Einmal mehr gab es viel Aufregung um nichts. Nachdem sich auch die nächste Pauschalverdächtigung als falsch erwiesen hat, erwarten wir Entschuldigungen jener, die zur Vorverurteilung gegen die Volkspartei ausgeritten sind."



