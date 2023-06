„Habsburgs Glanz und Untergang“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal im Hietzinger Bezirksmuseum (13., Am Platz 2) findet am Donnerstag, 22. Juni, ein Vortrag mitsamt einer Dia-Show mit dem Titel „Habsburgs Glanz und Untergang. Von Laxenburg an die Südwestfront“ statt. Um 19.00 Uhr fängt die Veranstaltung an. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum werden aber angenommen. Die Referenten Wolfgang Mastny (Schlossanlage Laxenburg), Robert Bouchal (Autor und Fotograf) und Peter Schubert (Historiker und Ausstellungsmacher) möchten an dem Abend mit dem Publikum eine „Zeitreise“ unternehmen. Im Blickpunkt stehen die Schlossgebäude und die Parklandschaft in Laxenburg, das Ende der Habsburger-Herrschaft sowie Spuren des Krieges, die man nun auf „Friedenswegen“ entdecken kann. Mehr Infos: Telefon 877 76 88 (Mittwoch: Nachmittag). Auskünfte via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Peter Schubert ist Mitverfasser des Buches „Auf Friedenswegen“ und Robert Bouchal ist Koautor des Bandes „Schloss Laxenburg“. Die Publikationen sind in der Reihe „Rundumadum“ aus dem „Kral Verlag“ erschienen. Nach dem Vortrag und der Lichtbilder-Schau lädt das Verlagshaus zu Brot und Wein ein. Gerne antworten die Autoren auf Fragen der Besucher*innen und signieren auf Wunsch ihre Werke. Weitere Infos per E-Mail: office@kral-verlag.at.

Allgemeine Informationen:

Kral Verlag: www.kral-verlag.at

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

