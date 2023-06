EU-Kultursalon mit Caroline de Gruyter

Im Zuge der neuen Veranstaltungsreihe „EU-Kultursalon“ lädt die Vertretung der EU-Kommission am 27. Juni zum Diskurs über die Zukunft Europas.

Wien (OTS) - Am 27. Juni, um 18 Uhr, begrüßt die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich Caroline de Gruyter, Journalistin und Autorin des Buches Das Habsburgerreich – Inspiration für Europa?, im Haus der Europäischen Union.

De Gruyter wird mit EU-Botschafter Martin Selmayr unter anderem darüber diskutieren, ob und welche Parallelen es zwischen der Europäischen Union und dem Habsburgerreich gibt – und welche Lehren die Geschichte der Habsburger für die Europäische Union bereithält.

Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, moderiert den EU-Kultursalon. Im Anschluss an die Diskussion bitten wir zu einer Agape.

Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.

Wir würden uns freuen, Sie in unserem "Café" willkommen zu heißen

Datum: 27.06.2023, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Haus der EU

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

