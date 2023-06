„G’sund in Österreich“: Dr. Christine Reiler begibt sich auf eine spannende Reise durch die Vielfalt der Wälder Österreichs

„Der Wald, Medizin für alle Sinne“ am 22. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Natur, saubere Luft, Ruhe – der Wald wird vor allem als Erholungsraum und zur Freizeitgestaltung genutzt, doch er bietet viel mehr für die Gesundheit. Schon ein 20-minütiger Spaziergang lässt den Blutdruck sinken, Stresshormone werden weniger und Glückshormone ausgeschüttet. Ein Aufenthalt im Wald stärkt auch das Immunsystem. Bestimmte Duftstoffe der Bäume, die Terpene, stimulieren körpereigene Killerzellen. Jene Zellen, die auch Krebszellen erkennen und zerstören. Der Wald mit seiner vielfältigen Pflanzenwelt ist eine wahre Naturapotheke. In den Kräutern und Pilzen, ebenso wie in den Blättern, Rinden und Samen der Bäume stecken wertvolle Inhaltsstoffe – die Basis für viele Phytopharmaka. In einer neuen Ausgabe von „G’sund in Österreich“ begibt sich ORF-Gesundheitsexpertin Dr. Christine Reiler am Donnerstag, dem 22. Juni 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 auf eine spannende, unterhaltsame und informative Reise durch die Vielfalt der Wälder Österreichs.

Christine Reiler erlebt den Wald mit allen Sinnen, denn in unseren hektischen und lauten Zeiten bietet der Wald viel, um Geist und Körper zu stärken. Reiler geht mit einer Aroma-Expertin den ätherischen Ölen auf den Grund, die in vielen Nadelhölzern stecken und beachtliche antibakterielle Wirkungen haben. Sie trifft einen Psychotherapeuten bei einer Therapiesitzung im Wald, der auf die Kraft der Ruhe und die Wirkung von Achtsamkeit setzt. Als Allgemeinmedizinerin und Pflanzenexpertin stellt Christine Reiler Hausmittel aus den Schätzen des Waldes vor und zeigt, wie Fichten-oder Tannenpechsalbe hergestellt wird, die bei kleinen Wunden, Gelenkschmerzen oder Neurodermitis angewendet werden kann.

Viele Waldpflanzen stärken nicht nur die Gesundheit, sondern schmecken auch gut. So trifft die Moderatorin eine Foodstylistin und Köchin, die sich auf Kräuter und andere Zutaten aus dem Wald spezialisiert hat. Weiters wird Christine Reiler ein „Waldbad“ nehmen und „Shinrin Yoku“ vorstellen. Eine Therapieform, die in Japan eine lange Tradition hat und jetzt auch in Österreich entdeckt wird. Und sie erlebt die Heilwirkung des Moors am eigenen Körper. Neben den vielen gesundheitlichen Aspekten, die der Wald bietet, geht diese Folge von „G’sund in Österreich“ auch interessanten „Nebenwirkungen“ des Waldes auf den Grund: Denn der Wald ist als Lunge der Welt und Kohlenstoffspeicher für alle Lebewesen unverzichtbar und für alle Menschen eine wertvolle Gesundheitsoase – zudem gratis und in Österreich fast überall in nächster Nähe.

