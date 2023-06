Kleine Zeitung holt Oliver Pokorny an Bord

Die Kleine Zeitung, größte Bundesländerzeitung und zweitgrößte Kauftageszeitung Österreichs, verstärkt mit Beginn 2024 die Chefredaktion in Graz

Ich freue mich, dass es gelungen ist, Oliver Pokorny für die Kleine Zeitung zu gewinnen. Er verkörpert nicht nur die Steiermark-Kompetenz in der sprichwörtlichen Breite und Tiefe, er steht auch idealtypisch für jenenunternehmerischen Journalismus, der heute Voraussetzung ist, um kritischen, unabhängigen Journalismus in einem dramatisch veränderten Medienmarkt zukunftssicher und refinanzierbar zu machen Hubert Patterer, Chefredakteur und Geschäftsführer 1/2

Oliver Pokorny vereint journalistisches Handwerk, Marktkenntnisse und Managementfähigkeiten. Dies sind wesentliche Voraussetzungen, um in aktuellherausfordernden Zeiten die Positionierung der Kleinen Zeitung zu schärfen und zu festigen, inhaltlich wie strukturell, sowie die Attraktivität der Marke „Kleine Zeitung“ weiter zu stärken – in Print und Digital, am regionalen Heimmarkt und in ganz Österreich Herwig Langanger, ressortverantwortliche Styria-Vorstand 2/2

Graz (OTS) - Oliver Pokorny (55), seit 2018 Chefredakteur der „Kronen Zeitung“ in der Steiermark, soll unter der publizistischen Gesamtverantwortung von Chefredakteur Hubert Patterer zum einen die erfolgreich auf den Weg gebrachte

digitale Transformation in der hybriden Ausbalancierung der Print- und Online-Operationen weiterentwickeln sowie die lokale Kernkompetenz der Kleinen Zeitung als führendes Regionalmedium im Süden Österreichs verstärken.

Pokorny wird aus diesem Grund innerhalb der Chefredaktion neben den Organisationsagenden auch die plattformübergreifende Gesamtverantwortung für sämtliche Steiermark-bezogenen Schlüsselressorts - das Bundesland-Ressort und die regionalen Außenredaktionen inklusive der Stadtredaktion Graz - übernehmen.

Oliver Pokorny, gebürtiger Steirer, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der regionalen sowie nationalen und internationalen Medien- und Kommunikationsbranche. Neben beruflichen Stationen bei den Antenne-Radios

und Radio Content Austria war er Unternehmenssprecher und Leiter der Konzernkommunikation der Andritz AG bevor er 2016 Leitender Redakteur der „Kronen Zeitung“ und 2018 Chefredakteur der „Steirerkrone“ wurde.



