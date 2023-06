Mahrer/Zierfuß: Finanzielle Ungerechtigkeit an Wiener Schulen muss endlich beseitigt werden

SPÖ und NEOS belasten erneut den Mittelstand – Essen in städtischen Horten und städtischen Kindergärten wird für Vollzahler um 10 Prozent teurer

Wien (OTS) - „SPÖ und NEOS weigern sich, die bestehende finanzielle Ungerechtigkeit bei der Nachmittagsbetreuung an Wiens Schulen endlich abzuschaffen. Wir fordern eine vollkommene finanzielle Gleichstellung zwischen verschränkten Ganztagsschulen, Offenen Schulen und Halbtagsschulen im Hinblick auf ein kostenloses Mittagessen inklusive Nachmittagsbetreuung. Aber offensichtlich hebt man sich das Thema für den nächsten Wien-Wahlkampf auf, um in die Liste der Gratisangebote aufgenommen zu werden. Das ist gerade angesichts der aktuellen Teuerung zynisch und nicht nachzuvollziehen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer und Bildungssprecher Harald Zierfuß angesichts der heutigen Fragestunde im Wiener Gemeinderat.

„Dazu kommt, dass das Mittagessen in städtischen Horten und städtischen Kindergärten für Vollzahler auch noch um 10 Prozent erhöht wurde. Ebenso der Betreuungsbeitrag in städtischen Horten und offenen Schulen. SPÖ und NEOS belasten damit einmal mehr den Mittelstand. Diese finanzielle Ungerechtigkeit muss jetzt beseitigt werden und nicht erst kurz vor dem nächsten Wahltag“, so Mahrer. „Es ist bedauerlich, dass NEOS-Stadtrat Wiederkehr hier auf halber Strecke stehen bleibt und sich auf angebliche ‚organisatorische Gründe‘ ausredet. Schön langsam gehen ihm offenbar die Argumente aus, um diese Ungerechtigkeit zu legitimieren“, so Zierfuß abschließend.

