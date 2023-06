Der Geschmack des Ausseer Mischwaldes: Waldbier-Edition 2023 mit Tanne und Vogelbeere

Österreichische Bundesforste und Braumeister Axel Kiesbye ernten Waldbier-Zutaten im steirischen Salzkammergut – limitierte Auflage des Kreativbiers ab Oktober 2023 erhältlich

Purkersdorf (OTS) - Ein ganz spezieller Waldlebensraum und eine besondere Kulturregion prägen das Waldbier 2023: Der Mischwald des Ausseerlandes im steirischen Salzkammergut. „Die Hauptzutaten des heurigen Waldbieres stammen von der Tanne und dem Baum des Jahres 2023, der Eberesche, im Volksmund auch besser bekannt als Vogelbeere“, zeigt sich Andreas Gruber, Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz der Österreichischen Bundesforste, begeistert. Sowohl die Tanne als auch die Eberesche sind zwei für die Region typische Baumarten, die von den Bundesforsten bewusst gefördert werden, um den Wald klimafit zu machen.

Geerntet wurden die jungen Tannentriebe – auch Maitriebe oder Tannenwipfel genannt – Ende Mai 2023 in einem Mischwald im Bundesforste-Revier Altaussee. Rund 30 Kilogramm wurden sorgfältig von Hand durch Forstfacharbeiter*innen der Bundesforste gewonnen und von Braumeister Axel Kiesbye, der ebenfalls bei der Ernte mit dabei war, eingebraut. „Nur wenige Stunden nach der Ernte wurden die frischen Tannenwipferl zum heurigen Waldbiersud der heißen Bier-Würze zugesetzt und so die wertvollen ätherischen Öle herausgelöst“, berichtet Natur- und Kreativbrauer Kiesbye. Anschließend wurden die zerkleinerten, aromatischen Früchte der Vogelbeere, die bereits letzten September von Bundesforste-Mitarbeiter*innen geerntet wurden, mit Bierbrand versetzt und dem Waldbier während der geschmacklichen Reifung im Lagertank zugegeben.

Natürliche Aromen aus dem Wald

Das heurige Waldbier wird nach Einschätzung des Braumeisters geschmacklich von den Spezialmalzen stammenden karamellig-waldhonigartigen Noten geprägt sein. „Hinzu kommen die harzigen, leicht marzipanartigen Nuancen der Maiwipferl und die charakteristische Aromatik und Herbe der Vogelbeere“, erläutert Kiesbye. „Die geschmackliche Vielfalt des heurigen Waldbiers versinnbildlicht den bunten Mischwald im Ausseerland“, freut sich Gruber.

Ausseerland: Hotspot der Artenvielfalt

Das Ausseerland ist für seine atemberaubende Landschaft weithin bekannt. In kaum einer anderen Region Österreichs sind so viele unterschiedliche Lebensräume wie Moore, Gebirge, Seen und Wälder auf engstem Raum zu finden. „So vielfältig und schön wie die Landschaft des Ausserlandes ist, so artenreich ist auch seine Natur. Die Gegend ist ein wahrer Hotspot der Artenvielfalt. Daher setzen die Bundesforste seit Jahren alles daran, diese unersetzlichen Lebensräume zu schützen und für kommende Generationen zu erhalten“, betont Gruber.

Hauptzutat Tanne

Die Tanne spielt im Wald der Zukunft eine wichtige Rolle. „Ihre tiefreichenden Pfahlwurzeln verankern sie fest im Boden, machen sie damit sturmfester und versorgen sie auch bei Trockenheit länger mit Nährstoffen als beispielsweise die Fichte“, erläutert Gruber. Die frischen Tannentriebe enthalten besonders viele Nährstoffe und sind stark aromatisch. Deshalb werden sie traditionell für die Herstellung unterschiedlicher Lebensmittel wie etwa Sirup oder Honig verwendet. Das Öl aus den Nadeln soll unter anderem auch gegen Husten und Heiserkeit wirken.

Baum des Jahres 2023: Vogelbeere

Die Eberesche bzw. Vogelbeere ist der Baum des Jahres 2023. „Sie ist in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Baumart und zeichnet sich beispielsweise durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit aus“, so Gruber. Die weiße, intensiv duftende Blüte der Eberesche hat ihre Blütezeit im Mai. Im Hochsommer bildet der Baum dann in großer Masse feuerrote, kugelige Beeren, die Ende August bis Oktober reif sind. Durch ihre markanten, schmackhaften Früchte ist sie ein Liebling der Vögel – aber auch Bären, Füchse, Dachse und Nagetiere laben sich beispielsweise an ihr.

In der Naturheilkunde finden nicht nur die Vitamin C-reichen Früchte Verwendung, auch die Blätter und Blüten werden eingesetzt. Beliebte Produkte aus Vogelbeeren sind beispielsweise Tee, Marmelade, getrocknete Früchte und vor allem der Vogelbeerschnaps.

Waldbier-Edition 2023 „Ausseer Mischwald“ ab Herbst erhältlich

Wie seine Vorgänger wird die Waldbier-Edition „Ausseer Mischwald“ in limitierter Auflage hergestellt und ab Oktober 2023 erhältlich sein. Das Jahrgangsbier wird in Gourmet-Flaschen zu 0,75 l und 0,33 l abgefüllt. Aufgrund seines hohen Alkoholgehalts verfügt das Waldbier über eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit und kann als Jahrgangsbier nachhaltig gesammelt und mehrere Jahre gelagert werden. Bisherige Waldbier-Jahrgänge sind nahezu ausverkauft und nur mehr vereinzelt bzw. als Sammlerobjekte erhältlich.

Der Geschmack des Waldes – seit 2011 jährlich neu interpretiert

Anlässlich des „Internationalen Jahres des Waldes“ brachten die Österreichischen Bundesforste 2011 das erstes Waldbier heraus. Während in den ersten fünf Jahren Nadelbäume die Zutaten aus der Natur lieferten, lag der Schwerpunkt danach auf Waldsträuchern und Wildobst. 2021 startete ein neuer Zyklus, bei dem der Fokus auf Herkunft und Waldlebensräume gerichtet ist.

Pressefotos unter www.bundesforste.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Bundesforste

Mag. Daniela Schildhammer

Unternehmenskommunikation

Tel. +43 (0) 2231-600-1520

daniela.schildhammer @ bundesforste.at

www.bundesforste.at



Axel Kiesbye GmbH

DI Axel Kiesbye

Tel. +43 (0) 664 253 41 62

info @ bierkulturhaus.com

www.waldbier.com