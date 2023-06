SOS Mitmensch: Dorotheum startet Online-Benefizauktion zugunsten von SOS Mitmensch

Namhafte Künstler*innen spenden über 115 Exponate

Wien (OTS) - Auf der diesjährigen Menschenrechts-Benefizkunstauktion von SOS Mitmensch werden ab heute bis zum 29. Juni mehr als 115 Exponate online versteigert, darunter Kunstwerke, die von namhaften Künstler*innen wie Arnulf Rainer, Günter Brus, Kamilla Bischof, Erwin Bohatsch, Peter Kogler, Gelatin, Katrin Plavčak, Marianne Vlaschits oder Otto Zitko gespendet wurden. Der Erlös kommt der Menschenrechtsarbeit von SOS Mitmensch zugute.

„Ich bin beeindruckt davon, wie viele Künstler*innen und auch private Sammler*innen dazu bereit sind, ihre Arbeiten zu spenden, um unsere Menschenrechtsarbeit zu unterstützen. Jedes Gebot für eines dieser hochqualitativen Werke stärkt unseren Einsatz für die Menschenrechte und gegen Diskriminierung und soziale Ausgrenzung in Österreich“, erklärt Ute Meißnitzer, die das Projekt für SOS Mitmensch leitet. Meißnitzer verweist darauf, dass das Dorotheum bei der Menschenrechts-Auktion von SOS Mitmensch kein Aufgeld verrechnet und für Käufer*innen 50 % des Kaufpreises als Spende steuerlich absetzbar sind.

Alle Exponate können am 27. und 28. Juni in der Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien bei einem Glas Wein auch live besichtigt werden. Die Auktion endet am 29. Juni um 17 Uhr. Gebote können online auf der Webseite des Dorotheums abgegeben werden. Nähere Informationen auf der Webseite von SOS Mitmensch: https://www.sosmitmensch.at/site/kunst/2023

