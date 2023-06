Oberscheider sagt Danke!

Oberscheider Car Wash Salzburg blickt auf ein erfolgreiches Eröffnungsmonat zurück und bedankt sich mit Verlängerung des Eröffnungsangebotes bei seinen Kunden.

Wien/Widnau (OTS) - Österreichs erste Autowaschanlagenkette eröffnete in Salzburg-Maxglan Anfang Mai das siebte Auto-Waschcenter. Seither findet die hochmoderne Indoor-Waschanlage regen Zuspruch bei Autofahrern. Das Parkhaus am Dach des „Auto-Wellness-Centers“ wurde nun im Juni eröffnet und hat einiges zu bieten.

Die Brüder Oberscheider – selbst Auto-Aficionados – haben sich zum Ziel gesetzt, Autowaschen mit Wohlfühlfaktor für Fahrer und Auto anzubieten. Dafür sorgt auch in Salzburg eine siebzig Meter lange Textilwaschstraße aus Edelstahl mit einer sogenannten Open-Kitchen sowie die Verwendung von Reinigungs- und Pflegemittel der Firma Sonax. Eine große Saugerhalle, ausgestattet mit Hochleistungsstaubsaugern, Druckluftreinigern und Mattenreinigern, ermöglicht Innenraumpflege auch Indoor – so macht Autopflege bei jedem Wetter Spaß. Bereits im ersten Monat der Eröffnung versorgten täglich – je nach Wetterlage – dreihundert bis vierhundert Autofahrer ihre Fahrzeuge im „Wellness-Center“.

Herbert Oberscheider, CEO der Oberscheider Car Wash AG, zeigt sich erfreut: „Ein dermaßen reger Zuspruch, gleich im ersten Monat und das überaus positive Kundenfeedback, spornt uns an: Wir möchten uns bei unseren Kunden bedanken und verlängern daher die Wasch-Aktion. Das bedeutet auch weiterhin für nur zehn Euro das komplette Programm - also inkl. gratis Zusatzprogamme sowie gratis Saugen und gratis Mattenreinigung in unseren speziellen Matten-Waschmaschinen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Angebot noch mehr Kunden von der Modernität und vom hohen Komfort unseres `Auto-Wellness-Centers´ überzeugen wird.“

Nerven Sparen – Bus fahren

Oberscheider eröffnete in diesem Monat am Dach des Gebäudes das vierstöckige Parkhaus mit dreihundertzwanzig Premium-Stellplätzen. Premium deshalb, da auch hier der „Oberscheider-Wohlfühlfaktor“ an erster Stelle steht. Die Stellplätze sind 2,70 Meter breit – also extrabreit - das garantiert bequemes Ein- und Aussteigen beim Parken. Auf zwei Ebenen des Parkhauses stehen Tagesgästen insgesamt einhundertsechzig extrabreite Parkplätze zu äußerst moderaten Stundensätzen zur Verfügung. Sehr praktisch, wenn man in die Stadt möchte. Die nächste Busstation ist lediglich über die Straße und in etwa einer Viertelstunde ist man direkt am Mirabellplatz.

Eine weitere Ebene kann von den Gästen eines in naher Zukunft entstehenden Unternehmens, welches ebenfalls in Kürze am selben Grundstück errichtet wird, genutzt werden und auf der vierten Ebene gibt es einen abgeschlossenen, gesicherten Bereich für Dauerparker. Autoliebhaber können auf eigene Kosten auch ganze Bereiche abgrenzen und könnten diese sogar nochmals versperrbar machen. Bei Interesse einfach anfragen, über die individuellen Möglichkeiten und Kosten informiert Familie Oberscheider gerne.

Ingrid Lawrence, Presseservice der Agentur kreativpool, E-Mail: presseservice @ kreativpool.cc Tel.: +436505819058