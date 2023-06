Voglauer/Disoski: Ach du rote Neune! - Alle SPÖ-Landesorganisationen werden jetzt von Männern geführt

Grüne: Bablers Wunsch nach Frauenquote in der SPÖ droht gleich zu Beginn zum Rohrkrepierer zu werden

Wien (OTS) - „,Ach du rote Neune!‘ - Mit der Wahl von Mario Leiter zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Vorarlberg werden nun alle neun Landesorganisationen der Sozialdemokratie von Männern geführt. Gemeinsam mit Babler als Parteivorsitzendem und Klubobmann sowie Kucher als geschäftsführendem Klubobmann sind nun alle Führungspositionen bei der SPÖ fest in Männerhand“, sagt Olga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen, und ergänzt: „Aus feministischer Sicht ist das bedenklich. Schließlich wird Politik für Frauen nur dort gemacht, wo Frauen auch mitentscheiden und in der ersten Reihe Verantwortung übernehmen. Andreas Babler hat sich zwar vollmundig für eine Frauenquote ausgesprochen, doch mit der erneuten Wahl eines Mannes zum SPÖ-Landesparteivorsitzenden, droht dies gleich zu Beginn zum Rohrkrepierer zu werden. Statt 50/50 gibt es 100/0 bei der SPÖ.“

„Es ist leicht, sich die Stärkung von Frauenrechten und eine adäquate politische Repräsentanz von Frauen in Wahlprogrammen auf die Fahnen zu heften. Papier ist bekanntlich geduldig. Was zählt, ist, ob Frauenquoten tatsächlich gelebt werden und dass Frauen in zentralen Positionen frauenpolitische Themen auf die Agenda setzen. Diesbezüglich hat sich die SPÖ in jüngster Geschichte definitiv rückwärts entwickelt“, sagt Meri Disoski, Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich und Frauensprecherin der Grünen. „Der interne Umgang mit der ersten Parteivorsitzenden der SPÖ in der Vergangenheit hat offen zur Schau gestellt, wie wenig wertschätzend mit starken Frauen in den eigenen Reihen umgegangen wird. Dass die SPÖ jetzt in der ersten Reihe ausschließlich von Männern geführt wird, passt leider in dieses Bild", schließt Disoski.

Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at