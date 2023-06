Ottakring: Musik- und Literatur-Abend „Jazz & Crime“

Wien (OTS/RK) - Eine Melange aus Texten und Melodien servieren die Künstler Michaela Rabitsch (Komposition, Trompete, Flügelhorn, Gesang), Robert Pawlik (Komposition, Gitarre) sowie Christian Schreibmüller (Lyrik, Prosa, Performance) ihren Zuhörer*innen im Rahmen des Kultur-Programms „Jazz & Crime in Ottakring“ am Mittwoch, 21. Juni, im Lokal „Cafe Club International“ (16., Payergasse 14, Yppenplatz). Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt und beginnt um 19.30 Uhr. Rabitsch, Pawlik plus Schreibmüller kombinieren klingende und verbale Darbietungen und lassen mit Improvisationen aufhorchen. Wer modernen Jazz und neue Krimis mag, kommt beim Auftritt des Trios „Menage-a-trois“ auf seine Kosten. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten. Organisiert wird der Abend von der Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“. Information: Telefon 0664/24 11 767, E-Mail michaela.rabitsch@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „KULT“ (Rabitsch/Pawlik): www.michaelarabitsch.com

Lokal „Cafe Club International“: www.ci.or.at

Kultur-Angebote im 16. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at