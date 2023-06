Fotoprojekt mit Senior:innen der FSW-Tageszentren: Facetten

Fotoausstellung rückt Senior:innen und deren Leben in den Mittelpunkt

Wien (OTS) - Vielfältig, einzigartig: Das Leben besteht aus vielen Facetten, so wie auch jeder Mensch und seine Geschichte. Das Fotoprojekt „Facetten“ der Fonds Soziales Wien Tageszentren (FSW-Tageszentren) porträtiert 14 Kund:innen mit ihren Lebensgeschichten. Einfühlsam aufbereitet in Bild und Ton, machen diese die Einzigartigkeit der Menschen sichtbar.

Geschichten, die das Leben schreibt

Die Erzählungen der Protagonist:innen von Facetten sind vielfältig:

Sie handeln von der großen Liebe, die spät kommt oder auch, wenn man es am wenigstens erwartet. Oder von Krieg und Schicksalsschlägen. Auch von der beruflichen Erfüllung ist die Rede, ebenso von Entscheidungen, die man mit Blick zurück lieber anders getroffen hätte.

„Hinter all unseren Kund:innen stecken Geschichten, die oftmals lustig und berührend, manchmal aber auch traurig und unfassbar sind. Und so vielfältig und einzigartig die Geschichten, so vielfältig einzigartig sind die Persönlichkeiten und ihr Umgang mit dem Leben. Was sie alle eint, ist, dass ihre Erzählungen inspirieren und Mut machen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und zu reflektieren, was und wie man selbst einmal gerne über sein Leben erzählen möchte“, fasst Bianca Groß, Geschäftsführerin der Fonds Soziales Wien Pflege-und Betreuungsdienste zusammen.

Ausstellung im FSW-Tageszentrum für Senior:innen

Zu sehen gibt es die Fotoausstellung täglich zwischen 10:00 und 15:00 Uhr im Tageszentrum Winarskystraße in der Winarskystraße 13 im 20. Bezirk. Die Interviews können auch online angehört werden:

www.tageszentren.at/fotoprojekt-facetten

Über die Tageszentren

In den Tageszentren der Fonds Soziales Wien Pflege- und Betreuungsdienste haben Kund:innen Raum, um all ihre Facetten zu leben und auch neue zu entdecken. Ob kreative Angebote und Handwerk, Bewegung und Mobilisierung sowie gemeinsame Aktivitäten – die gezielten Therapie- und Pflegemaßnahmen fördern die Gesundheit und Selbstständigkeit.

www.tageszentren.at

