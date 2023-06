7300 Schüler/innen aus 160 Schulen beschäftigten sich kreativ mit Nachhaltigkeit

Kulturvermittlungsprojekte in der Schule sensibilisierten im Rahmen des Wettbewerbs projekteuropa: für ökologische und soziale Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - „Nachhaltig! – gemeinsam morgen formen“ lautete das Motto des Kreativwettbewerbs „projekteuropa“, zu dem der OeAD als Österreichs Bildungsagentur alle Schulen in ganz Österreich einlud. 7300 Schülerinnen und Schüler aus 160 Schulen beschäftigten sich daraufhin im Schuljahr 2022/23 kreativ mit Nachhaltigkeit. Eine Jury wählte nun 65 Preisträger/innen aus den 209 Einreichungen aus und es konnten Geldpreise in der Gesamthöhe von 26.500 Euro vergeben werden. Das Spektrum der Themen und Titel reichte von KlimaGifs, Mode und Nachhaltigkeit, Fact und Fiction, The future on your plate, Green Living Room, Recycling Heroes, Small Things – Big Change bis zu Müll im Weltall. Schülerinnen und Schüler entwickelten innovative Ideen für die Gestaltung einer friedlichen und nachhaltigen Gesellschaft und nutzten für ihre künstlerischen Projekte die Bandbreite aller Kunstsparten.

Die Jury aus den Bereichen Bildung, Nachhaltigkeit sowie Kunst und Kultur betont: „In unterschiedlichen Kunstsparten und Formen der Zusammenarbeit gestalteten die Schülerinnen und Schüler Werke zum diesjährigen Schwerpunktthema und demonstrierten dabei eindrucksvoll ihren Ideenreichtum und ihre künstlerischen Fähigkeiten. Im Rahmen der ambitionierten und spannenden Projekte gelang es dabei, die Verbindungen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit aufzuzeigen und besonders Gender- und weitere Diversitätsthemen in den Mittelpunkt zu stellen. Der Kreativwettbewerb projekteuropa und die ausgezeichneten Projekte zeigen dadurch, welchen Beitrag Schulen zur Verankerung der Agenda 2030 und deren 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) im Bewusstsein junger Menschen leisten, indem sie diese durch Kunst in ihrem Umfeld mit dem Thema in Kontakt bringen und berühren.“

www.projekt-europa.at

Neuer Themenschwerpunkt: Nachhaltigkeit und Demokratie

Im kommenden Schuljahr 2023/24 startet der OeAD den neuen Themenschwerpunkt zu „Kulturvermittlung, Demokratie und Nachhaltigkeit“. Die Auftaktveranstaltung dazu findet am 28.September 2023 in Wien statt. www.oead.at/infoveranstaltung

Der Kreativwettbewerb „projekteuropa“ wird von der Bildungsagentur OeAD im Auftrag des Bildungsministeriums umgesetzt.

