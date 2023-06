Karoline Edtstadler im C 3- “Business Talk“: Kein Ministeramt unter einem möglichen Bundeskanzler Herbert Kickl

Wien (OTS) - In seiner Event-Reihe “Business Talk“ von C 3-Communications-Connecting-Consulting präsentiert Geschäftsführer Thomas Prantner Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen, ihre Pläne und Ziele.

Vor ihrer Bestellung zur Bundesministerin war sie von 2017 bis Mai 2019 Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres; danach von Juli 2019 bis Jänner 2020 Mitglied des Europäischen Parlaments und Delegationsleiterin der Österreichischen Volkspartei. Im Jänner 2020 wurde sie von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt angelobt und gehört zu den profiliertesten Politikerinnen unseres Landes: Bundesministerin Mag. Karoline Edtstadler, ÖVP, (geboren am 28. März 1981 in Salzburg) war am Montag, dem 19.Juni 2023 zu Gast beim „Business Talk“-Interview mit Thomas Prantner.

Das Gespräch fand im Clubraum des „Managementclub“ in Wien, in der Kärntner Straße, statt. Die Begrüßung übernahm Axel Ganster (Geschäftsführer PR:AG).

Bundesministerin Karoline Edtstadler zur Justizreform, zur Migrationskrise und zu ihrer persönlichen politischen Zukunft

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Thomas Prantner standen die politische Leistungsbilanz von Karoline Edtstadler als Bundesministerin für EU und Verfassung, die schwierigen Verhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen auf dem Weg zu einer Justizreform mit einer Stärkung von Beschuldigtenrechten, einer Verkürzung von Ermittlungsverfahren und dem lang angekündigten Informationsfreiheitsgesetz, das noch heuer beschlossen werden soll. Ein weiteres wichtiges Thema des Interviews waren die EU-Migrationspolitik und entsprechende Maßnahmen, um Flüchtlingstragödien, wie vor kurzem vor der Küste Griechenlands mit hunderten Todesopfern künftig zu verhindern.

Ganz klar äußerste sich Bundesministerin Edtstadler zu ihrer persönlichen politischen Zukunft nach der Nationalratswahl 2024 in einer möglichen neuerlichen gemeinsamen Regierung zwischen ÖVP und FPÖ. „Wenn Herbert Kickl Bundeskanzler wird, stehe ich für ein Ministeramt nicht mehr zur Verfügung“, sagte die führende ÖVP-Politikerin. Eine weitere Festlegung Edtstadlers kam im Zusammenhang mit der bevorstehenden EU-Wahl im Frühjahr 2024, indem sie angekündigte, „sicher nicht“ auf der EU-Liste der ÖVP zu kandidieren. Sie möchte gerne ihre Arbeit als Bundesministerin in der Regierung von Bundeskanzler Karl Nehammer fortsetzen.

Kritik übte Edtstadler am neuen SPÖ-Chef Andreas Babler, seinen marxistischen Ideologievorstellungen und seinen wirtschaftspolitischen Plänen, von 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich bis zur Vermögenssteuer, so Edtstadler, die zum Abschluss auch persönliche Einblicke in ihre Einstellung. zu Glaube und Kirche gewährte.

Prominente Gäste aus Wirtschaft, Industrie und Medien

Rund 60 Besucher/innen kamen zum C 3-Business Talk mit Bundesministerin Karoline Edtstadler, u.a. ORF-Starreporter und Journalist Roland Adrowitzer, Gernot Bauer (profil), Eduard Berger (Wiener Privatbank), Jochen Borenich (K-Businesscom AG), der ehemalige ÖVP-Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter, Johannes Bruckenberger (APA), Anton Cermak (Beacon Invest Group), Jürgen Chalupecky (Lindlpower), Bartosz Chlap (Futuro) Wolfgang Chlud (Universimed), Mariusz Jan Demner (DMB), Wolfgang Fischer (DDSG), Klaus-Peter Fröhlich (ORF-Aktuell), Klemens Ganner (APA), Maximilian Gnesda (Pressesprecher der Bundesministerin), Markus Graser (Schlumberger), Daniela Gruber (Lindlpower), Gerald Grünberger (VÖZ), Martin Hagleitner (Austria Email), Harald Kräuter (Direktor für Technik und Digitalisierung, ORF), Claus Krenstetter (WT 80 Immobilienentwicklung), Andreas Lenzinger (UNIQA), Andreas Martin (Porsche), Sonja Millgrammer (Steuerberatungskanzlei Fortis Unum), Ernst Minar (John Harris), Patrick Minar (Casinos Austria), Rudolf Mitlöhner (Kurier), Maria Moser (Moser-Reisen), Sebastian Mörth (Medtronic), Viktor Niedermayr (SK Management GmbH) mit Johanna Ernst, Paul Olsacher (Swiss Life), Gunther Pahl (Pahl Communications), Helmut Petschar (Kärntnermilch), Heidelinde Pfaffenbichler (Schauspielerin), Harald Pfannhauser (ORF-Kommunikation), Mario Plachutta (Star-Gastronom), Sven Pöllauer (ÖBB), Günther Rebisant (Rechtsanwalt),Christian Reichhold (ORF-Seitenblicke), Tanja Riegler (ORF-Rechtemanagerin), Niki Riegler (Hirter Bier), Andreas Rudas (Arthur D.Little), Benedikt Schmidinger (stv. Kabinettschef der Bundesministerin), Rudi Semrad (Unternehmer - R.Semrad Coaching GmbH.), Christoph Silber (Kurier), Gerald Steger (Unternehmer grow-co), Michael Tiroch (Krone-TV), Verena Tiroch (Marketing), Markus Tschank (Rechtsanwalt und Ex-Nationalratsabgeordneter FPÖ), Bernhard Tschrepitsch (ORF-Stiftungsrat), Wolfgang Tüchler (Axxess Healthcare Consulting), Lukas Unger (Weinbau Unger-Posch und ORF-Medienmanager), Ralph Vallon und Raphaela Vallon-Sattler (Vallon Relations & Coaching), Katharina Wagenhofer (Geschäftsführerin ORF -Online), Dieter Weber (CEO Ankünder), Edgar Weinzettl (ORF-Landesdirektor Wien), Johannes Wutzlhofer (Rechtsanwalt), Kathrin Zierhut-Kunz (ORF III-Geschäftsführerin) und Claudia Zitt (Intermaps AG)

