AVISO: Parlamentarisches Forum zu Auswirkungen von KI auf Gesellschaft und Demokratie

Am 26. Juni, ab 10.30 Uhr, im Parlament

Wien (PK) - Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt rasant an Bedeutung. Wie viel KI verträgt die Demokratie? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich ein parlamentarisches Forum am 26. Juni 2023. Vertreter:innen aus Politik, Lehre und Praxis diskutieren dabei über Regulierungs- und Anwendungs­möglichkeiten von KI sowie über die Ein­ordnung in unser Werte-­ und Rechts­system.

Nach Eröffnungsworten von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka startet der erste Impulsvortrag zum Thema "Was ist KI?" von Günter Klambauer. Er ist KI-Forscher an der Johannes Kepler Universität Linz. Danach folgt ein Vortrag von Michael Hirschbrich, Co-Founder und CEO von des Softwareentwicklers apollo.ai, über KI in Österreichs Wirtschaft. Nach einem weiteren Vortrag zum Rechtsrahmen der EU von Iris Eisenberger, Professorin für Innovation und Öffentliches Recht an der Universität Wien, hält Meinhard Lukas, Rektor der Johannes Kepler Universität Linz, ein Plädoyer für eine demokratische Digitalpolitik. Im zweiten Teil der Veranstaltung widmet sich Sarah Spiekermann-Hoff, Leiterin des Instituts für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft der Wirtschaftsuniversität Wien, dem Thema KI-Ethik. Julian Nida-Rümelin, Professor emeritus für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, thematisiert gesamtgesellschaftliche Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Zum Schluss diskutieren die Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer (ÖVP), Katharina Kucharowits (SPÖ), Gerhard Deimek (FPÖ), Süleyman Zorba (Grüne) und Helmut Brandstätter (NEOS) in einem Panel. Die Abschlussworte spricht Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky. Die Moderation übernimmt der Leiter der ORF-Wissenschaft, Günther Mayr.

Parlamentarisches Forum: Auswirkungen von KI auf Gesellschaft und Demokratie

Zeit: Montag, 26. Juni 2023, 10.30 - 14.45 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) kar

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl