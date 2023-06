SPÖ-Wimmer: „Freue mich, dass Wirtschaftskammer SPÖ-Forderungen aufgreift“

Finanzierung für Kinderbildung über Finanzausgleich sichern – Vollzeittaugliche Kinderbetreuung nötig

Wien (OTS/SK) - „Froh über die Unterstützung vonseiten der Wirtschaftskammer im Bereich der Kinderbildung“, zeigt sich SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer nach der gestrigen Pressekonferenz mit WK-Chef Harald Mahrer. Dieser forderte die Finanzierung eines qualitativen und quantitativen Ausbaus von Kindergärten über den Finanzausgleich. ****

Die SPÖ habe in der Vergangenheit in zahlreichen parlamentarischen Ausschüssen Anträge zur Finanzierung eines Rechtsanspruchs auf Kinderbildung ab dem 1. Lebensjahr eingebracht. Auch in den Landtagen – etwa in Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich – wurden entsprechende Anträge eingebracht, um die dafür nötigen Gelder über den Finanzausgleich für die Länder und Gemeinden zur Verfügung zu stellen. „Als SPÖ kämpfen wir seit Jahren für eine flächendeckende und kostenlose Kinderbetreuung. Es freut mich daher sehr, dass die Wirtschaftskammer diese Forderung nun ebenfalls aufgreift und ihrerseits einen Ausbau der Kindergärten fordert. Gerade jetzt, wo der Finanzausgleich verhandelt wird, muss diese Forderung auch bei der Regierungskoalition ankommen“, so Wimmer.

Auch die Forderung nach längeren Öffnungszeiten decke sich mit der Position der SPÖ. „Wir brauchen Öffnungszeiten, die mit den Lebensrealitäten der Eltern zusammenpassen“, weist Wimmer auf die Vereinbarkeitsindikatoren für Familie und Beruf der Arbeiterkammer hin.

„Der SPÖ brennen diese Anliegen unter den Fingernägeln. Seit jeher setzen wir uns für eine tatsächliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Woran es scheitert, ist der politische Wille der ÖVP. Unsere Forderungen können weiterhin über unsere Petition auf der Website des Parlaments unterstützt werden. Herrn Mahrer lade ich ein, unser Anliegen auch auf diesem Wege zu unterstützen“, so Wimmer abschließend.

SERVICE: Hier geht’s zur Petition: https://tinyurl.com/pkrcbjjh

