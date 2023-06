Exportpreis 2023: WKÖ prämiert herausragende Leistungen der Exportwirtschaft

Heimische Betriebe in Top-Exportmärkten und Zukunftsregionen erfolgreich – Unternehmen in 6 Haupt- und 3 Sonderkategorien ausgezeichnet

Wien (OTS) - Österreichs Exportwirtschaft hat in den vergangenen Monaten sehr schwierigen Rahmenbedingungen getrotzt und mit einem Exportrekord (Waren und Dienstleistungen) von 272 Mrd. Euro eine sensationelle Leistung erbracht: Sowohl in wichtigen Top-Exportmärkten als auch in Zukunftsregionen waren Know-how und Made in Austria stark nachgefragt.

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat am 19. Juni 2023 im Rahmen der Exporters‘ Nite vor mehr als 500 Gästen besonders exportstarke heimische Unternehmen ausgezeichnet. Die Verleihung der Exportpreise erfolgte unter Anwesenheit von Bundeskanzler Karl Nehammer durch Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

„Mit dem Exportpreis möchten wir jene Unternehmen auszeichnen, die mit ihren Erfolgen auf den internationalen Märkten - auch in Zeiten wie diesen - garantieren, dass wir Wohlstand und Arbeitsplätze in Österreich haben. Unsere Exportunternehmen sind Vorbilder, wenn es darum geht zu zeigen, dass man sich nicht mit dem Durchschnitt zufriedengeben darf, wenn man international durchstarten will. Neben dem Mut, an und über Grenzen zu gehen, sind wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, unter denen das auch möglich ist, von entscheidender Bedeutung“, betonte WKÖ-Präsident Harald Mahrer.

„Es ist mir eine besondere Freude, Österreichs Top-Exporteure für ihr herausragendes internationales Engagement auszuzeichnen. Die Qualität und Einzigartigkeit der Produkte und Dienstleistungen österreichischer Unternehmen sind weltweit anerkannt und geschätzt. Österreichische Warenexporte machten im Jahr 2022 über 194 Milliarden Euro aus. Auch bei den Dienstleistungsexporten gab es im letzten Jahr mit über 77 Milliarden Euro einen neuen Rekord. Gratulation an alle Gewinnerinnen und Gewinner des Exportpreises 2023“, Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher.

Der Preis wird in sechs Hauptkategorien vergeben: Gewerbe & Handwerk, Handel, Industrie, Information & Consulting, Tourismus & Freizeitwirtschaft, Transport & Verkehr. Zudem gibt es drei Sonderpreise: Global Player Award, Global EcoVision Award sowie den Expat Award. Vergeben wurden die Preisträger anhand der Exportleistungen der vergangenen Jahre durch eine unabhängige Expertenjury.

Die Gewinner der Exportpreise 2023 in den 6 Haupt- und 3 Sonderkategorien:





KATEGORIE: GEWERBE UND HANDWERK:

Gold: EV Group GmbH

Silber: RUBBLE MASTER HMH GmbH

Bronze: AUDIO MOBIL Elektronik GmbH





KATEGORIE: HANDEL

Gold: Institut AllergoSan GmbH

Silber: data mobile - Thomas Siegfried Vogler

Bronze: FB Ketten Handelsgesellschaft mbH

KATEGORIE: INDUSTRIE

Gold: HASSLACHER Holding GmbH

Silber: Tridonic GmbH & Co KG

Bronze: AMST-Systemtechnik GmbH

KATEGORIE: INFORMATION UND CONSULTING

Gold: Cropster GmbH

Silber: zactrack GmbH

Bronze: A&C Automationssysteme & Consulting GmbH

KATEGORIE: TOURISMUS UND FREIZEITWIRTSCHAFT

Gold: Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H

Silber: Figlmüller GmbH

Bronze: Hotel Harmonie GmbH

KATEGORIE: TRANSPORT UND VERKEHR

Gold: cargo-partner Holding AG

Silber: Hödlmayr International AG

Bronze: Rail Cargo Austria AG

KATEGORIE: GLOBAL PLAYER AWARD

Gold: Wienerberger AG

Der Global Player Award wird an ein österreichisches Vorzeigeunternehmen vergeben, das eine starke Stellung am Weltmarkt hat und einen „Internationalisierungs-Footprint“ hinterlassen hat.

KATEGORIE: GL0BAL ECOVISION AWARD

Gold: AVL List GmbH

Der „Global EcoVision Award“ zeichnet österreichische Unternehmen aus, die durch ihre innovativen Technologien, Produkte oder Dienstleistungen zu einer nachhaltigen Entlastung der Umwelt und zum Klimaschutz beitragen.

KATEGORIE: EXPAT AWARD

Gold: Franziska Brandl, KTM Motorcycles SA (Pty) Ltd

Mit dem „Expat Award“ wird eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich um die österreichische Exportwirtschaft in einem Land besonders verdient gemacht hat. (PWK185/ST)

Pressefotos unter: https://www.flickr.com/photos/aussenwirtschaftaustria/sets/72177720309187092/

