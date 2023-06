Continentale Assekuranz Service GmbH: Volles Haus bei den "Continentale Biometrie-Tagen für Experten" (FOTO)

Wien (ots) - Ausgebucht: Rund 60 Vermittler nahmen jetzt an den "Continentale Biometrie-Tagen für Experten" in Anif bei Salzburg teil. Mag. Josef Seyr, neuer Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS), und sein Team hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Über die Themen Arbeitskraftabsicherung, Hinterbliebenenversorgung und Digitalisierung sprachen Experten der Continentale sowie renommierte externe Referenten. Highlight der Veranstaltung war der wissenschaftlich fundierte und äußerst humorvolle Vortrag von Prof. Dr. Volker Busch. Unter dem Motto "Kopf frei" gab der Neurologe und Psychiater den Gästen Werkzeuge für ein gesundes Arbeiten und Leben in Zeiten von digitalem Alltagsstress an die Hand.

Aufklärungsbedarf zum Verlust der Arbeitskraft ist hoch

Der erste Tag stand ganz im Zeichen der Vorsorge für den Fall der Berufsunfähigkeit (BU): Jeder fünfte Österreicher wird berufsunfähig. Aber nur rund ein Drittel der Antragssteller erhalten überhaupt eine Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension vom Staat. "Und selbst die reicht nicht, um seinen Lebensstandard zu halten", sagte Mag. Seyr. Privat mit einer BU-Versicherung vorgesorgt haben jedoch bislang nur vier Prozent der Erwerbstätigen. "Hier ist Aufklärung und gute Beratung durch Sie gefragt", so der Appell von Mag. Seyr an die Teilnehmer.

Private Vorsorge ist existenziell wichtig

Die Dringlichkeit der Eigenvorsorge und einer besseren Aufklärung untermauerten auch Mag. Jürgen E. Holzinger und Mag. Wolfgang Fuchs-Schnetzinger vom Verein "ChronischKrank". Die Interessenvertretung unterstützt und berät chronische Kranke und Beeinträchtigte zu ihren finanziellen und rechtlichen Ansprüchen. Die beiden Experten zeigten anhand von Beispielen aus ihrer täglichen Praxis, wo die Schwächen im staatlichen System liegen und dass vielen nicht bewusst ist, was das im Ernstfall für sie bedeutet.

Transparente Bedingungen, stabile Prämien

Aktuelle Informationen aus der Leistungspraxis gab es von Günter Wagner, Leiter des Servicecenters Leben Leistung bei der Continentale. Die strategische Ausrichtung des Lebensversicherers erläuterte Wibke Becker, Leiterin Vertriebsweg Makler: "Wir legen Wert auf beste, transparente Bedingungen, nachhaltig kalkulierte und stabile Prämien sowie exzellenten Service - für Sie und Ihre Kunden." So hat das Unternehmen in der Berufsunfähigkeitsvorsorge noch nie seine eingangs kalkulierten Netto-Prämien anpassen müssen. "Darüber hinaus setzen wir auf schlanke, digitale Prozesse", so die Vertriebsexpertin.

Digitale Beratung ist ganz einfach

Bei der Digitalisierung gehört die Continentale zu den Vorreitern in der Branche. Dies bestätigte Patrick Hamacher, der als "Versicherungsmakler mit Cap" auf Social Media erfolgreich ist. Seit einigen Jahren berät er seine Kunden ausschließlich digital. Worauf es dabei ankommt und wie Social Media bei der Beziehungspflege zum Kunden helfen kann, erläuterte er in seinem Kurzvortrag.

EUROPA Risikolebensversicherung mit mehr Leistungen

Zudem standen die digitalen Prozesse bei der EUROPA Risikolebensversicherung, die in Österreich ebenfalls über die CAS angeboten wird, auf der Agenda. Der CAS-Direktionsbevollmächtigte Christian Kickinger führte die Gäste durch die digitale Antragsstrecke. Hier erhalten Kunden und Vermittler direkt die finale Prämie und ein Sofort-Votum. Dieses berücksichtigt bereits die Angaben des Kunden zur Risiko- und Gesundheitsprüfung. So besteht direkt Sicherheit, ob der Antrag angenommen wird. Noch komfortabler wird der Antrag durch die eSignatur. Kickingers Kollege Markus Muhr stellte die aktuellen Erweiterungen der EUROPA Risikolebensversicherung vor: Versicherte profitieren ab sofort von noch mehr Leistungen und Optionen in den Tarifvarianten.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv - und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

