Aleksandar Ciric neuer Geschäftsführer von Novo Nordisk Österreich

Wien (OTS) - Mit 15. August übernimmt Dr. Aleksandar Ciric die Geschäftsführung der österreichischen Niederlassung von Novo Nordisk. Der erfahrene Pharmamanager war zuletzt General Manager von Novo Nordisk Slowakei.

„ Novo Nordisk hat sich in den letzten Jahren großartig entwickelt und ich freue mich, diesen Erfolgskurs nun gemeinsam mit dem österreichischen Team fortzusetzen. Es ist mir dabei ein großes Anliegen, die Kernwerte unseres Unternehmens, die gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit, stark einzubeziehen, denn Wachstum bringt auch Verantwortung mit sich. “, sagt Aleksandar Ciric über seine neue Aufgabe, die er Mitte August in Wien antreten wird.

Nach seinem Schulabschluss in Toronto schloss der serbisch-kanadische Doppelstaatsbürger sein Medizinstudium an der Universität Belgrad ab. 2007 begann er seine erfolgreiche Karriere bei Novo Nordisk, einem weltweit agierenden dänischen Pharmaunternehmen mit dem Fokus auf schwerwiegenden chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Adipositas und seltenen Blut- und Stoffwechselerkrankungen. Berufliche Stationen von Aleksandar Ciric umfassen Vertrieb, Market Access, Public Affairs sowie die Leitung von Business Units im Diabetes und Rare Disease Bereich.

2016 übernahm Ciric die Leitung der slowakischen Niederlassung von Novo Nordisk und schloss im selben Jahr seinen MBA an der renommierten Cotrugli Business School ab. Nun folgt für den erfahrenen Geschäftsführer der Wechsel nach Österreich

Aleksandar Ciric engagiert sich darüber hinaus als Professor für Personal- und Talentmanagement an der Rome Business School in Belgrad, wo er seine Leidenschaft für Personalentwicklung an Studierende weitergeben kann

„ Chronische Erkrankungen werden zunehmend zu einer folgenschweren Herausforderung für Gesundheitssysteme und Gesellschaft. Mir ist es ein Anliegen, hier einen Beitrag zu leisten, um Menschen mit chronischen Erkrankungen größtmögliche Lebensqualität bieten zu können. Daher engagieren wir uns nicht nur in der Therapie, sondern auch in der Prävention. Zudem forschen wir weiter an der vollständigen Heilung dieser Erkrankungen und zukünftigen Innovationen – ein Bestreben, an dem Novo Nordisk Österreich mit seinen klinischen Forschungsprogrammen bereits einen wesentlichen Anteil hat. “

Rückfragen & Kontakt:

Anna Victoria Tauscher, MA

Public Relations, Novo Nordisk Pharma GmbH

+4366478495961, avtc @ novonordisk.com