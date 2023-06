ADMIRAL überzeugt als Arbeitgeber

Wiener Neudorf (OTS) - ADMIRAL Österreich hat nach einem umfassenden Audit das "Certified by Great Place to Work"-Zertifikat erhalten. Damit gilt das Unternehmen auch offiziell als begehrter Arbeitgeber.

Im ersten Halbjahr 2023 unterzog sich ADMIRAL Österreich einer Mitarbeiterbefragung, die von Great Place to Work durchgeführt wurde, um die Attraktivität des Arbeitgebers zu messen. ADMIRAL erhielt im Zuge dessen nicht nur wertvolle Erkenntnisse über die Wahrnehmung der Mitarbeiter:innen zur Arbeitsplatzkultur, sondern erfreulicherweise auch das begehrte "Certified by Great Place to Work"-Zertifikat.

„Als global authority in workplace culture zeichnen wir neutral und unabhängig mit hohen Benchmarks und der modernsten Befragungs- und Analysesoftware der Welt nur die Unternehmen aus, denen ihre Mitarbeitenden für die kontinuierliche Arbeit an ihrer Unternehmenskultur positive Rückmeldung geben“, gratuliert Jörg Spreitzer, Geschäftsführer von Great Place to Work, ADMIRAL Österreich zu dem guten Ergebnis.

ADMIRAL von erfahrenen Spezialisten ausgezeichnet

Great Place to Work ist ein unabhängiges Unternehmen, das seit 30 Jahren mit führenden Betrieben aus verschiedenen Branchen weltweit zusammenarbeitet, um vertrauensbasierte und leistungsfähige Arbeitsplatzkulturen zu identifizieren, aufzubauen und sichtbar zu machen. Neben der Durchführung von Mitarbeiterbefragungen vergibt Great Place to Work das Zertifikat "Certified by Great Place to Work" als Auszeichnung für herausragende Arbeitgeber.

"Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit, Geld und Know-how in eine optimale Teamkultur investiert. Deshalb freuen wir uns, dass dieses Investment von unseren Mitarbeiter:innen derart positiv bewertet wird.", so Paul Kozelsky, Geschäftsführer der ADMIRAL Sportwetten GmbH.

„Alter, Herkunft, Geschlecht und Beziehungsleben spielen keine Rolle“

Bestnoten erhielt ADMIRAL vor allem im Bereich "Fairness". Die Mitarbeiter:innen schätzen insbesondere den fairen Umgang miteinander: So spielen laut Befragung Alter, Herkunft, Geschlecht und Beziehungsleben keine Rolle. „Unser innerbetriebliches Fairplay stützt sich auf einen starken Teamgeist. Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind uns sehr wichtig und das versuchen wir auf allen Ebenen auch vorzuleben. Insofern macht mich dieses Ergebnis auch stolz auf unsere Teams", freut sich Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, über die Beurteilung von Great Place to Work.



Nach Erfüllung der erforderlichen Kriterien bei der Trust Index Mitarbeitendenbefragung und dem Culture Brief überreicht Great Place to Work das Zertifikat "Certified by Great Place to Work". Dieses Zertifikat steht für herausragende Arbeitgeber, deren Mitarbeiter:innen dem Unternehmen hohes Vertrauen entgegenbringen.

Über ADMIRAL

ADMIRAL ist die operative Dachmarke der NOVOMATIC AG, einem österreichischen Familienunternehmen der internationalen Spitzenklasse. Als Teil eines weltweit tätigen Konzerns und Marktführers der Gaming Technologie-Branche – der NOVOMATIC AG - kann ADMIRAL auf das seit mehreren Jahrzehnten bestehende Know-how in den Bereichen Sportwetten, Gaming- Terminals und Gaming-Technologie eines Global Players zurückgreifen. Darüber hinaus pflegt ADMIRAL seit Jahren ihre österreichischen Wurzeln, die in Gumpoldskirchen liegen.



Die ADMIRAL Sportwetten GmbH bietet mit mehr als 30 verschiedenen Sportarten und mit über 20 Buchmachern ein breites Sportwetten-Angebot und ist Nummer 1 im österreichischen Wettgeschäft. Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ist im Rahmen der Landesausspielungen Bewilligungsinhaberin für den Betrieb von 2.244 Glücksspielgeräten an 148 Standorten in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark).

www.admiral.at; www.admiral.ag

Rückfragen & Kontakt:

ADMIRAL Österreich

office @ admiral.at