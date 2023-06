Auf Erfolgskurs: Mehrfach Gold für FH Salzburg Studierende bei internationalen Wettbewerben

Salzburg/Puch-Urstein (OTS) - Studierende des Departments Creative Technologies der FH Salzburg blicken auf ein äußerst erfolgreiches Semester zurück. Bei nationalen und internationalen Kreativwettbewerben wurden mehrere Abschlussprojekte mit höchsten Auszeichnungen versehen, darunter Gold beim CCA Venus Award und zwei Grand Prix-Platzierungen beim ADC Talent Award.

Zu den ganz großen Abräumern zählt die Web-App „Spot a Bot“, die von einem interdisziplinären Projektteam aus Studierenden der Studiengänge MultiMediaTechnology und MultiMediaArt entwickelt wurde. Das innovative Abschlussprojekt macht auf die grassierende Verbreitung von Fake News in sozialen Netzwerken aufmerksam. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) spürt die App Twitter-Bots auf, die gezielt Falschmeldungen zur politischen Beeinflussung verbreiten.

Grand Prix Doppelsieg beim ADC Talent Award

Das Projektteam wurde für seine herausragende Umsetzung beim Venus Award des Creative Club Austria (CCA) mit Gold ausgezeichnet. Beim Talent Award des Art Directors Club Deutschland (ADC) erhielt „Spot a Bot“ den Grand Prix – die höchste Auszeichnung – in der Kategorie Abschlussarbeiten und dazu noch zwei Goldmedaillen für erstklassiges Design eines digitalen Produkts und den kreativen Einsatz von KI und Machine Learning.

„Die Studienangebote am Department Creative Technologies verbinden Technologie und Gestaltung, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Wir sind besonders stolz, dass ein Abschlussprojekt, das diese Qualitäten perfekt verkörpert, gleich mehrfach ausgezeichnet wurde“, erklärt Departmentleiter Hilmar Linder.

Einen weiteren ADC Grand Prix sowie eine Auszeichnung in Gold erhielt die Semesterarbeit „Brücken“ aus dem Fachbereich Kommunikationsdesign. Der Sammelband zeigt dystopische Gedankenexperimente zur Zukunft der Stadt Salzburg und zog die Jury laut Begründung „mit überwältigendem Storytelling so in den Bann, dass sie die Geschichte sofort weiterdenken wollte.“

„Wir erleben in diesem Jahr eine beispiellose Siegesserie. Die vielen Goldplatzierungen und besonders der Gewinn der beiden höchsten Grand Prix-Preise beim deutschen ADC Talent Award sind einzigartig und zeigen, dass die Studierenden des Departments Creative Technologies in der obersten Liga der Kreativhochschulen spielen“, erklärt Viktoria Schneider-Kirjuchina, Leiterin des Fachbereichs Kommunikationsdesign.

Platz 6 für FH Salzburg im weltweiten Hochschulranking

Nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch in den USA sorgten die Projekte der FH Salzburg für Aufsehen. Beim „Young Ones Award“, welcher jährlich in New York vom „One Club for Creativity“ – einem der weltweit größten Kreativclubs – vergeben wird, gab es heuer insgesamt 6 Edelmetallplatzierungen für die Salzburger Studierenden.

Der Awareness-Spot „doubts“ zum Thema Mentale Gesundheit, gewann einen Goldenen Cube in der Kategorie für Film und Kamera. Die Filmstudenten Felix Foltas und Julian Ferner wurden jeweils für ihr Gesamtportfolio ausgezeichnet. Die FH Salzburg belegt damit, wie bereits im Vorjahr, erneut den sensationellen 6. Platz im weltweiten Ranking der Kreativhochschulen.

„We own creativity“

Das Department Creative Technologies stellt Kreativität sowie die Gestaltung von und mit Technologie in den Mittelpunkt. Die rund 520 Studierenden im Department arbeiten praxis- und projektorientiert in interdisziplinären Projekten der Studiengänge MultiMediaArt, MultiMediaTechnology und Human-Computer Interaction und vereinen dabei wegweisende digitale Technologien mit Ästhetik und Funktion. Absolvent*innen sind gesuchte Expert*innen in der Kreativ- und Digitalwirtschaft.

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule Salzburg GmbH

Karin Motzko

Hochschulkommunikation & Marketing, Pressesprecherin

050 2211 1077

medien @ fh-salzburg.ac.at

www.fh-salzburg.ac.at