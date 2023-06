Weltflüchtlingstag – SPÖ-Bayr: Schutzbedürftige brauchen Hoffnung und Sicherheit

Wien (OTS/SK) - Die Welt feiert die Stärke und den Mut von Menschen, die gezwungen wurden, vor Gewalt oder Verfolgung zu fliehen. Der alljährlich am 20. Juni begangene Weltflüchtlingstag steht heuer unter dem von der UNHCR vergebenen Motto „Hoffnung fern der Heimat. Eine Welt, in der Flüchtlinge immer dabei sind“. „Die Integration von Flüchtlingen in unsere Gemeinschaften, in denen sie Sicherheit vor Gewalt und Verfolgung finden sollen, ist der wirksamste Weg, sie bei der Wiederaufnahme ihres Lebens zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, zum guten Zusammenleben in unserem Land beizutragen“, so SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr. **** (Schluss) ls

