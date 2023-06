Ruck/Hanke: Neue Ausbildung zum Betriebsanlagen-Experten startet am WIFI Wien

Erstmals Ausbildung „Gewerberechtliches Betriebsanlagenmanagement“ am WIFI Wien – Ziel: Behördliche Genehmigungsverfahren für Betriebsanlagen optimieren

Wien (OTS) - Gastronomie-, Produktions- oder Industriebetrieb, Freizeitstätte oder Hotel: Sie alle durchlaufen ein strenges, behördliches Genehmigungsverfahren, um eine Betriebsanlagen-Genehmigung zu erhalten. Denn was bei Gasherden, Elektrik, Lüftungen, Klimaanlagen, Schiebetüren, Fluchtweg und vielem mehr erlaubt ist und wie es technisch umzusetzen ist, unterliegt strengen gesetzlichen Auflagen und Normen und ist von der Betriebsanlagenbehörde zu genehmigen. Erstmals bietet das WIFI Wien nun eine Ausbildung, um die Grundlagen des gewerberechtlichen Betriebsanlagenmanagements zu erlernen und in einem Vertiefungsmodul zu professionalisieren. Möglich wurde dieser Kurs durch eine Kooperation der Wirtschaftskammer Wien mit der Stadt Wien und dem Arbeitsinspektorat.

„In der Zukunftsvereinbarung der Wirtschaftskammer Wien und der Stadt Wien haben wir gemeinsam festgehalten, die Aus- und Weiterbildung der in Betriebsanlagenverfahren tätigen Mitarbeiter voranzutreiben, um die erforderliche Qualität der Verfahren zu optimieren“, betont Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. „Umso wichtiger sind Informationen aus erster Hand von Wiener Behördenvertretern und erfahrenen Betriebsanlagenberatern der Wirtschaftskammer Wien. Der WIFI Wien-Kurs vermittelt genau die Grundlagen, die Unternehmen für die erfolgreiche Umsetzung von Betriebsanlagenprojekten und die Abwicklung von Genehmigungsverfahren brauchen.“

„Die neue Ausbildung ist eine win-win-Situation für Unternehmen, die Verwaltung und den Wirtschaftsstandort Wien. Denn durch die zielgerichtete Beratung können Einreichprojekte besser vorbereitet werden. Damit laufen die komplexen Genehmigungsverfahren rasch und ressourcenschonend ab und es kommt zu keinen überraschenden Auflagen oder nachträglichen, teuren Anpassungen der eingereichten Projekte. Auch das hohe Schutzniveau für die Nachbarschaft und die Umwelt kann damit aufrechterhalten werden“, sagt der Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Start am 26. Juni

Am 26. Juni startet am WIFI Wien erstmals der Kurs „Grundlagen des gewerberechtlichen Betriebsanlagenmana­gements“, der von Experten der Wirtschaftskammer Wien, der Stadt Wien und des Arbeitsinspektorats konzipiert und durchgeführt wird. Der Kurs richtet sich an alle, die mit Betriebsanlagen zu tun haben oder sich in diesem Bereich spezialisieren wollen, beispielsweise Unternehmensberater, Ziviltechniker, technische Zeichner, Baumeister, Architekten, Facility Manager, Lüftungs- und Klimatechniker, Personen aus der Immobilienwirtschaft und Betriebsanlagenverantwortliche in Unternehmen. Im intensiven Selbststudium werden die rechtlichen Grundlagen und technischen Normen des gewerberechtlichen Betriebsanlagenmanagements vermittelt. Inhalte sind etwa der Ablauf des Genehmigungsverfahrens, technische Grundlagen für Notausgänge, Lüftung und Brandschutz sowie Arbeitnehmer­schutz, Elektro- und Gastechnik. Den Starttermin wählt man selbst und hat 60 Tage Zugriff auf Lerninhalte und praxisorientierte Materialien. www.wifiwien.at/13271x

Die im Grundlagenkurs erlernten Fähigkeiten werden im Vertiefungsmodul, das im Herbst 2023 als Präsenzkurs angeboten wird, durch Beispiele aus der Praxis und Diskussion mit Behördenvertretern und WK Wien-Experten vertieft. www.wifiwien.at/13272x

„Ein gewerblicher Betrieb bringt eine Menge an rechtlichen und normativen Herausforderungen mit sich. Mit der neuen Ausbildung am WIFI Wien möchten wir unsere Wiener Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Betriebsanlagenprojekte unterstützen“, schließt Ruck.

