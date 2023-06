VP-Mahrer/Olischar ad Lobautunnel: Michael Ludwig gibt keine Antwort!

Babler-SPÖ stellt sich gegen den Kurs der SPÖ Wien. Wienerinnen und Wiener erwarten sich klare Antworten.

Wien (OTS) - Vor knapp einem Jahr hatte Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler dem Bau des Wiener Lobautunnels überraschend eine Absage erteilt – die Wiener SPÖ unter Bürgermeister Ludwig bekräftigte erst vor kurzem, dass es für ihn keine andere Lösung als den Lobautunnel geben könne. Am Sonntag sprach sich Andreas Babler als Bundesparteivorsitzender der SPÖ überraschend gegen das Verkehrsprojekt aus und richtet sich damit gegen die Wiener Parteilinie. „Seit dem offensichtlichen Kurswechsel der Bundes-SPÖ ist Michael Ludwig seit zwei Tagen auf Tauchstation. Ludwig darf nicht länger schweigen - die Wienerinnen und Wiener erwarten sich eine klare Stellungnahme, wie es laut SPÖ mit dem Projekt Lobautunnel weitergehen soll. Deswegen reichen wir dazu beim heutigen Gemeinderat einen Beschlussantrag zum Lobautunnel und der Nordostumfahrung ein. Wir fordern die Wiener SPÖ auf, diesem Antrag zuzustimmen und damit den Lückenschluss im Regionenring zu schließen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Fakt ist, dass durch eine weitere Verzögerung oder Absage des Projektes die weitere Entwicklung Wiens aufs Spiel gesetzt wird:

Sowohl in wirtschaftlicher als auch in verkehrspolitischer Hinsicht. Ohne Lobautunnel wird sich auch weiterhin der Schwerverkehr mitten durch die Stadt wälzen und einen zusätzlichen CO2-Ausstoß von ca. 75.000 Tonnen jährlich erzeugen. „Die Stadtumfahrung inklusive Lobautunnel ist ein Zukunftsprojekt, das die notwendige Verkehrsentlastung und dadurch mehr Lebensqualität bringt. Vor allem die Donaustadt würde von einer längst notwendigen Verkehrsentlastung profitieren“, so Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar.

„Die Stadtumfahrung und der Lobautunnel wurden in die Donaustädter Bezirksentwicklung und in die ganze Stadtentwicklung miteinbezogen. Das Verkehrsprojekt wurde der Bevölkerung von der Politik versprochen. Bürgermeister Michael Ludwig muss klar machen, ob dieser den neuen Kurs der SPÖ mitträgt oder gemeinsam mit uns für eine rasche Umsetzung kämpft“, so Mahrer und Olischar abschließend.

