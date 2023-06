TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 18. Juni 2023 von Liane Pircher "Klimaschutz um jeden Preis"

Wie radikal Proteste sein dürfen, spaltet die Gesellschaft. Damit werden Nebelkerzen gezündet, die vom Kernthema ablenken.

Innsbruck (OTS) - Hätte man diese Woche einen der im Stau stehenden AutofahrerInnen gefragt, was sie von den Klimaprotesten der Letzten Generation halten, wäre die Antwort von vielen eindeutig, heftig und emotional ausgefallen. Von „kriminell“ bis hin zu „härtere Strafen“ war – selbst von Landespolitikern – vieles zu hören. Dass sich die Bevölkerung von den Protesten genervt und provoziert fühlt, ist nachvollziehbar. Anderes ist von der Politik zu erwarten, wo es um ein Abwägen von Interessen, evidenzbasierten Fakten geht und darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Eine Gesellschaft zu spalten ist nicht ihr Job. Im Gegenteil. Politiker sollten darauf schauen, dass Hass zurückgeschraubt und nicht geschürt wird. Gleichzeitig ist es legitim zu hinterfragen, ob diese Form des Protests eine berechtigte Eskalation ist. Fakt ist, dass es für die Behörden ausreichende Rechtsgrundlagen gibt, zu reagieren. Die Frage ist, was passiert, wenn die Bewegung nicht den Erfolg hat, den sie erhofft. Wird sie radikaler? Wäre es besser umzuschwenken, um die Bevölkerung für sich zu gewinnen?

Alle sollten sich an die Au-Aktivisten von Hainburg 1984 erinnern. Auch sie wurden angefeindet, es gab fast kriegerische Auseinandersetzungen. Später bewertete man ihre Aktionen positiv. Auch bei der aktuellen Aufregung wird verdrängt, worum es eigentlich geht: um den menschengemachten Temperaturanstieg. Es geht um einen anderen Kleber: den Permafrost. Dass dieser die Berge im Innersten nicht mehr gut zusammenhält, hat mit dem Klimawandel zu tun. Was das heißt, hat der Felssturz vom Fluchthorn gezeigt. Deshalb sollte Politikern mehr einfallen, als sich populistisch auf Aktivisten einzuschießen und nur bis zur nächsten Wahl zu denken. Die Politik muss klimapolitisch bessere Antworten liefern. Global, aber auch lokal. Dann würden die Klimaproteste aufhören.



