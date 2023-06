Riesiges Banner für Transrechte auf Wiener Regenbogenparade

LINKS fordert mit spektakulärer Aktion Self-ID in Österreich

Wien (OTS) - Während der Pride-Parade auf der Wiener Ringstraße wurde ein spektakuläres Banner der Wiener Partei LINKS enthüllt. Mit dem Spruch „Trans Liberation - Self ID now!“ fordern die Aktivist*innen mehr Selbstbestimmungsrechte beim Geschlechtseintrag.

Fotos der Aktion finden Sie hier. Alle Fotos (c) LINKS.

„Jede Person hat das Recht auf die Geschlechtseintragung, die sie möchte - oder keine. Das Landesverwaltungsgericht in Wien hat hier in mehreren Fällen bereits richtig geurteilt. Das Innenministerium muss jetzt seine restriktive Praxis endlich anpassen.“, so LINKS Sprecherin und Juristin Angelika Adensamer. „Es ist sehr einfach: Die Person muss das letzte Wort über ihr offizielles Geschlecht haben. Nicht Ärzt*innen. Nicht der Staat. Nicht das Gericht. Die Self-ID würde es möglich machen, dass der Geschlechtseintrag am Amt direkt richtiggestellt werden kann. Genau das fordern wir, damit traumatisierende Untersuchungen und Gutachten bald der Geschichte angehören.“

LINKS Aktivistin und Mitglied bei Venib (Verein nicht binär) Diana Leah Mosser ergänzt: „Wir selber wachsen in einer cis-normativen Gesellschaft auf und entwickeln nicht binäre und binäre trans Geschlechter. Wir stellen uns der Ausgrenzung und den Problemen, die dadurch auf uns zu kommen. Wir brauchen keine Gutachten, die unsere Geschichte bestätigen. Wir brauchen eine Öffentlichkeit, die unsere Integrität respektiert. Erkennt unser Geschlecht an!“



Rückfragen & Kontakt:

Manuela Ruzicka, presse @ links.wien, 0664/6579378