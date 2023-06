Gödl ad Amesbauer: „Kickl war als Innenminister überfordert, und das ohne zusätzliche globale Krisen“

Faktum ist: Innenminister Karner und Bundeskanzler Nehammer schaffen Lösungen und bieten Fortschritte in der Asylfrage

Wien (OTS) - „Kickl war als Innenminister überfordert, und das ohne zusätzliche, globale Krisen. Die Unfähigkeit Kickls kann anhand der Verfahrensdauer von erstinstanzlichen Entscheidungen sehr gut dargestellt werden. Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Dauer des Verfahrens - bei fast 90.000 Asylentscheidungen - rund 3,5 Monate. Im Jahr 2018, unter dem damaligen Innenminister Herbert Kickl, gab es knapp 31.000 Asylentscheidungen und die durchschnittliche Dauer des Verfahrens betrug rund 21,5 Monate. Auf eine Verfahrensdauer, die 7-mal länger andauerte, kann man nicht stolz sein. Aber auch diese menschenunwürdige Tatsache will die radikale Kickl-FPÖ in Vergessenheit geraten lassen“, replizierte der Sprecher für Integration und Migration der Volkspartei, Ernst Gödl, auf die Aussendung des FPÖ-Abgeordneten Amesbauer.



„Faktum ist: Innenminister Karner und Bundeskanzler Nehammer schaffen Lösungen und bieten Fortschritte in der Asylfrage. Gerade die kürzlich beschlossene europäische Einigung im Asylwesen, die ohne Drängen der Volkspartei nicht gelungen wäre, zeigt, dass sich die harte Arbeit bezahlt macht. Unsere Partner in der EU sehen uns als Vorzeigeland, was den Kampf gegen die Schlepperbande und die stetige Reduktion der Asylzahlen betrifft. Denn während die Asylzahlen in der Europäischen Union weiter steigen, sinken sie bei uns“, so Gödl und betont abschließend: „Österreich wird weiter hart bleiben in der Asylpolitik. Die Asylbremse ist in der EU längst noch nicht fest genug angezogen. Das Ziel für eine echte Lösung des Migrationszustroms ist und bleibt: Asylverfahren in Drittstaaten und die vollständige Reparatur des EU-Asylsystems.“





