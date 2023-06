Zweiter Österreichischer KlimaDialog: „Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“

Inspirierendes Zusammentreffen von Jugend, Kunst, Kultur, Zivilgesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft beim Österreichischen KlimaDialog

Wien (OTS) - Der Österreichische KlimaDialog bringt unterschiedliche Teile der Gesellschaft zusammen, um beim Kampf gegen die Klimakrise gemeinsam weiter zu kommen und dabei alle mitzunehmen. Am Freitag machte der KlimaDialog erstmals in Wien im Volkskundemuseum und der Brunnenpassage Station. Den ersten Input richteten zwei Finalist:innen des ORF „Sag´s Multi“-Redewettbewerbs, Nina Isailovic (13) und Jakob Lampl (16), an das erwachsene Publikum: „Wir mögen Social Media sehr, aber Erwachsene sollten nicht vergessen, dass auch sie im echten Leben Vorbilder für uns sein können.“

Unter dem Motto: „Klima für Alle. Gemeinsam durch die Transformation“ wurden zahlreiche Best-Practice-Beispiel vorgestellt, die dabei helfen sollen, unterschiedlichste Teile der Gesellschaft mitzunehmen, wenn es darum geht, den „Marathon“ Klimaschutz zu laufen. Vertreter:innen der Stadt Wien gaben Einblick in die erfolgreichen Klima-Teams, der Verein Peregrina vermittelte, wie die Aspekte Gender und Diversity in die Arbeit zum Klimaschutz einfließen können, Spiele-Expert:innen begeisterten die Anwesenden mit digitalen und analogen Klimaspielen, die weltweit erste Klima-Biennale wurde vorgestellt und auf den KlimaWalks der Austria Guides for Future wurde gezeigt, wie Klimaschutz und Klimawandelanpassung auf lokaler Ebene umgesetzt werden können. Künstler und Bestseller-Autor Omar Khir Alanam beendete den Tag in der Ottakringer Brunnenpassage mit einem Poetry Slam.

Über den Österreichischen KlimaDialog

„Klimaschutz ist keine Aufgabe für nur einen Akteur. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und wir sind darauf angewiesen, dass sich die Zivilgesellschaft gut daran beteiligen kann. Deshalb gibt es den KlimaDialog“, strich Jürgen Schneider, Sektionschef im Klimaschutzministerium, hervor.

Die Veranstaltungsreihe dient der intensiven Vernetzung von Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Bevölkerung. Sie soll Mut machen, Kräfte zu bündeln und Allianzen einzugehen, um gemeinsam die Klimaziele zu erreichen. Der Österreichische KlimaDialog ist Teil der Umsetzung der EU-Governance Verordnung, worin geregelt ist, dass jeder Mitgliedsstaat einen Dialog über klima- und energiepolitische Fragen auf mehreren Ebenen einzurichten hat.

Der nächste KlimaDialog findet am 24. und 25. Oktober 2023 in Oberösterreich statt. Mehr Informationen unter: www.klima-dialog.at



