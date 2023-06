"Bestes Drehbuch" und "Beste Bildgestaltung": SONNE UND BETON mehrfach mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet (FOTO)

München (ots) - Constantin Film gratuliert ganz herzlich: SONNE UND BETON wurde am Abend mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet! David Wnendts kompromisslose Romanverfilmung erhielt den begehrten "Pierrot" in den Kategorien "Bestes Drehbuch" (David Wnendt, Felix Lobrecht) und "Beste Bildgestaltung" (Jieun Yi). Nach dem BUNTE News Faces Award für Hauptdarsteller Levy Rico Arcos, dem CIVIS Cinema Award sowie dem Publikumspreis als "Bester Jugendfilm" beim Deutschen Kinder Medien Festival "Goldener Spatz" konnte SONNE UND BETON nun also erneut neben dem großen Erfolg an den Kinokassen auch eine Fachjury überzeugen.

Bei der feierlichen Preisverleihung im Münchner Prinzregententheater lobte diese u.a. die "kraftvollen, direkten und immer absolut authentischen Bilder, die Jieun Yi für den komplexen Stoff gefunden hat." Jieun Yi gelang demnach "das Kunststück, in ihren prägnanten Bildern nie ins sozialromantische Klischee abzudriften, sondern durchgehend echt und wahrhaftig zu bleiben."

Über David Wnendts und Felix Lobrechts Drehbucharbeit heißt es in der Jurybegründung: "Die Szenen sind atmosphärisch dicht und klar umrissen, die Charaktere facettenreich und glaubwürdig. Die Dialoge fangen den Sound der Straße ein, klingen nach echtem Berlin-Neukölln von 2003 und nicht nach Papier."

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 von der Bayerischen Staatsregierung durch eine unabhängige Jury vergeben und ehrt hervorragende Leistungen im deutschen Filmschaffen, um die Bedeutung des Kinofilms als Kulturgut herauszustellen. Der Bayerische Filmpreis zählt zu den höchstdotierten und begehrtesten Auszeichnungen seiner Art in Deutschland.

SONNE UND BETON ist eine Seven Elephants Produktion in Co-Produktion mit Constantin Film. Produziert wurde der Film von Fabian Gasmia und David Wnendt mit Christoph Müller als Co-Produzent, Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Regie führte David Wnendt, der gemeinsam mit Felix Lobrecht auch das Drehbuch schrieb. Der Film wurde gefördert durch Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Filmförderungsanstalt (FFA), Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Creative Europe Media Programme der Europäischen Union, dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und der FilmFernsehFonds Bayern (FFF).

Kinostart: 2. März 2023 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Levy Rico Arcos, Vincent Wiemer, Rafael Luis Klein-Heßling, Aaron Maldonado-Morales, Luvre47, Jörg Hartmann, Lucio101, Wael Alkhatib u.v.m.

Produzenten: Fabian Gasmia, David Wnendt

Co-Produzent: Christoph Müller

Executive Producer: Martin Moszkowicz

Drehbuch: David Wnendt, Felix Lobrecht

Regie: David Wnendt

