„Sport am Sonntag“ mit Heinz Lindner als Live-Gast

Am 18. Juni um 18.00 Uhr in ORF 1: Neuer 100-Meter-Rekordmann Markus Fuchs im Interview

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 18. Juni 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Spitzensportler & Hodenkrebs: Heinz Lindner live zu Gast Nationalteamtorwart Heinz Lindner über seine Zukunftspläne nach der Krebs-OP.

Heiße EM-Quali-Phase: Österreich gegen Belgien & Schweden Österreichs Fußballnationalteam nach dem Match in Belgien und vor dem Heimspiel gegen Schweden.

Leichtathletik: Markus Fuchs & Susanne Gogl-Walli auf Rekordjagd Markus Fuchs hat sich den österreichischen Rekord über 100 Meter geholt – weitere sollen folgen. Susanne Gogl-Walli ist vor wenigen Tagen die 400 Meter erstmals unter 51 Sekunden gelaufen, die WM-Teilnahme ist fix, der Uralt-Rekord von Karoline Käfer in Reichweite. Die beiden Laufstars im ausführlichen Interview.

Kletterboom in Österreich

Der Weltcup in Innsbruck als Gipfel des Kletter-Hypes in Österreich. Ganz oben statt nur mittendrin: Die heimischen Weltklasse-Athleten Jessica Pilz und Jakob Schubert.

70 Jahre Erstbesteigung Nanga Parbat

1953 gelingt dem Tiroler Hermann Buhl im Himalaya die Erstbesteigung des 8.125 Meter hohen Nanga Parbat. Eine Erinnerung an den Sportler des Jahres von 1953, der als einziger Mensch einen Achttausender im Alleingang bezwungen hat.

