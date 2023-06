Petitionsausschuss tagte im Wiener Rathaus

Öffentliche Sitzung am 8. September

Wien (OTS/RK) - Der Gemeinderatsausschuss für Petitionen hat heute, Freitag, im Wiener Rathaus in einer nicht öffentlichen Sitzung getagt. Auf der Tagesordnung standen 13 Petitionen.



Petition „Radschnellverbindung Süd begradigen – Radwege Herndlgasse jetzt!“

Der Gemeinderatsausschuss für Petitionen beschloss die Empfehlung an die zuständige Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, dass die Stadt die Umsetzung des Radhighways Süd mit dem Zweirichtungsradweg in der Herndlgasse wie geplant in diesem Jahr vorantreibt sowie diese Empfehlung auch an den zuständigen Gemeinderatsausschuss weiterzuleiten. Damit wurde die Behandlung der Petition abgeschlossen, da die geforderten Radwege bereits Teil des Bauprogramms 2023 sind und in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen wird.

Petition „Erweiterung des Ersten Wiener Wohnstraßen-Grätzels im Nibelungenviertel, 1150 Wien“

Der Petitionsausschuss beschloss die Empfehlung an die zuständige Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, weitere Entsiegelungen, die Errichtung von Grätzloasen, eine eventuelle Nachfärbung der Bemalung in den Wohnstraßen sowie die Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes für das Nibelungenviertel zu prüfen sowie diese Empfehlung auch an den zuständigen Gemeinderatsausschuss weiterzuleiten. Da die Aufenthaltsqualität im Grätzl bereits durch eine durchgängige Tempo-30-Zone, sieben Wohnstraßen sowie vielen weiteren Umbaumaßnahmen und Neugestaltungen stark verbessert wurde und wird, schloss der Petitionsausschuss die Behandlung der Petition ab.

Petition „Retten wir gemeinsam Oberlaa, unser Naherholungsgebiet im Süden Wiens!“

Der Gemeinderatsausschuss beschloss die Empfehlung an die zuständige Stadtplanungsstadträtin Ulli Sima, im Südraum Favoriten weiterhin größtmöglich Bedacht auf eine qualitätsvolle und verträgliche städtebauliche Entwicklung in den Stadtentwicklungsgebieten und die Sicherung und Vernetzung von Grünräumen zu nehmen, und die Bevölkerung intensiv in den weiteren Planungsprozess einzubinden und zu informieren sowie diese Empfehlung auch an den zuständigen Gemeinderatsausschuss weiterzuleiten. Damit wurde die Behandlung der Petition abgeschlossen, da gemeinsam mit Bürger*innen in einem der größten Beteiligungsprozesse Wiens, mit den zentralen Schwerpunkten Landwirtschaft, Wohnen, Klima, Grün- und Freiräume, Erhaltung des dörflichen Charakters der Liesingdörfer, ein Entwicklungskonzept für den gesamten Süden Favoritens erarbeitet wurde und ein Großteil der in der Petition aufgelisteten Punkte bereits berücksichtigt wurde.

Weitere Petitionen

Die sechs Petitionen „Breitensee – das Grätzl lebens- und liebenswerter (um)gestalten“, „Kosten für Parkpickerl an Richtwert-Mietzins koppeln“, „Verkehrsberuhigung um den Hannovermarkt“, „Autofreier, begrünter Schulvorplatz Hainburger Straße 40“, „Durchsetzung der StVO §23 insbesondere das Hineinragen auf Flächen des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs“ und „Petition für Novellierung der Wiener Ratten-Verordnung“ wurden vom Ausschuss neu in Behandlung genommen. Der Petitionsausschuss beschloss, Stellungnahmen der zuständigen Stadträt*innen und deren Geschäftsgruppen sowie der betroffenen Bezirksvorsteher*innen und -vertretungen der Bezirke und von weiteren betroffenen Organisationen einzuholen sowie die Einbringer*innen der Petitionen zur Darlegung ihrer Argumente vor den Ausschuss einzuladen.

Die vier Petitionen „Stoppt den Klima Kleber Wahnsinn“, „Stoppt den Verkauf von kleinen Einweg-Wasserflaschen“, „NEIN! Zum Monster-Bauprojekt in Hadersdorf (1140 Wien)“ und „Klima-Aktivismus darf nicht auf Kosten der Wiener Sicherheit gehen“ wurden nicht in Behandlung genommen, da sie die Voraussetzungen des Wiener Petitionsgesetzes nicht erfüllen.

Petitionsausschuss seit 2013

Der Petitionsausschuss besteht seit 2013. Er setzt sich aus Gemeinderät*innen aller im Wiener Gemeinderat vertretenen Fraktionen zusammen. Wiener*innen, die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, haben unabhängig von ihrer Staatsbürger*innenschaft die Möglichkeit, ihre Anliegen an den Petitionsausschuss heranzutragen. Diese werden ab 500 Unterstützer*innen im Ausschuss behandelt. Alle bisher eingebrachten Petitionen sind unter www.petitionen.wien.gv.at abrufbar. Dort können auch online Petitionen (digitale Handysignatur bzw. ID Austria oder Bürgerkarte nötig) eingebracht werden.

Mit Beginn des Jahres 2023 trat eine Novelle des Wiener Petitionsrechts in Kraft. Seither werden auch öffentliche Sitzungen des Petitionsausschusses abgehalten sowie aufgezeichnet; diese sind auf der Wiener Petitionsplattform – sofern verfügbar – als Video abrufbar. Die nächste öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses findet voraussichtlich am Freitag, dem 8. September 2023 im Wiener Rathaus statt. (Schluss) nic

