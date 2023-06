„IM ZENTRUM“: Sex, Drogen, Machtmissbrauch – Starkult mit Abgründen?

Am 18. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Hat der Lead-Sänger der deutschen Rock-Gruppe Rammstein Frauen systematisch zu sexuellen Handlungen gezwungen? Entsprechende Vorwürfe weisen die Anwälte von Till Lindemann entschieden zurück, die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Die Affäre hat über Deutschland hinaus erneut eine Debatte über die dunklen Seiten des Kulturbetriebs und des Starkults entfacht. Auch in Österreich gibt es Forderungen, die beiden Konzerte von Rammstein im Juli in Wien abzusagen oder zumindest zu boykottieren. Wie schmal ist der Grat zwischen Vorverurteilung und Verharmlosung? Was passiert im sogenannten „Backstage-Bereich“ von großen Konzertveranstaltungen? Wurden in der Musikszene zu lange Graubereiche im Verhältnis Star und Fans toleriert? Gibt es ausreichend Schutzmaßnahmen für Frauen? Die #MeToo-Bewegung hat ihren Ausgang im Kulturbereich genommen – hat sie angesichts von immer wieder neuen Fällen überhaupt Verbesserungen bewirkt? Und kann das Werk eines Künstlers von seinem Verhalten im Privatleben getrennt werden?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 18. Juni 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner in „IM ZENTRUM“:

Meri Disoski

stv. Klubobfrau und Frauensprecherin, Die Grünen

Rudi Dolezal

Regisseur und Musikproduzent

Samir Köck

Musikjournalist

Alexandra Stanić

Journalistin, Autorin und Popkultur-Expertin

Ulrich Körtner

Ethiker

