SPÖ-Greiner: RH-Sonderprüfung zur Impfstoffbeschaffung zeigt katastrophales Corona-Management von Türkis-Grün

„Zuerst zu wenig Impfdosen, dann zu viele“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ hat vor zwei Jahren eine Sonderprüfung des Rechnungshofes zur Impfstoffbeschaffung in der Corona-Pandemie initiiert. Der heute veröffentlichte Endbericht zeigt für SPÖ-Rechnungshofsprecherin Karin Greiner ganz klar, „wie katastrophal das Corona-Management der türkis-grünen Regierung auch bei der Impfstoffbeschaffung war“. Zuerst wurden viel zu wenig Impfdosen bestellt, weniger als Österreich in Hinblick auf seine Bevölkerungszahl zugestanden wären. „Der Rechnungshof sieht als Folge auch eine geringere Impfquote als sie bei richtigem Vorgehen gewesen wäre. Das könnte auch Auswirkungen auf dann notwendige Lockdowns mit all ihren negativen Konsequenzen gehabt haben“, sagt Greiner. ****

Später wurden dann vom grünen Gesundheitsministerium viel zu viele Impfdosen bestellt, deutlich über dem Bevölkerungsschlüssel für Österreich, was für die Steuerzahler:innen sehr teuer gekommen sei. „Insgesamt bestätigt der Bericht das Bild einer überforderten türkis-grünen Regierung, die in der Corona-Pandemie oftmals Show und Parteipolitik vor Sachentscheidungen gestellt hat. Die Neuaufstellung der Impfstoffbeschaffung im Gesundheitsministerium kann nur ein erster Schritt sein, wir müssen das ganze Krisenmanagement in Österreich neu aufstellen“, so Greiner. (Schluss) ah/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at