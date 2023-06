ORF-„Pressestunde“ mit Andreas Babler, Bundesparteivorsitzender der SPÖ

Am 18. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit knapp zwei Wochen ist Andreas Babler neuer Bundesparteivorsitzender der SPÖ. Seiner Wahl gingen innerparteilich turbulente Wochen voraus, die in einem blamablen Auszählungsfehler am roten Bundesparteitag gipfelten.

Wie möchte der neue SPÖ-Chef Ruhe in die Partei bringen und die zerstrittenen Lager innerhalb der Sozialdemokratie wieder einen? Babler fordert Vermögenssteuern, eine 32-Stunde-Woche und die Legalisierung von Cannabis. Wird es unter ihm auch zu einem Linksruck der SPÖ in der Migrationspolitik kommen? Wie beurteilt der lange als SPÖ-Rebell geltende Traiskirchner Bürgermeister heute seine umstrittenen Aussagen zur EU? Und welche Pläne hat er im Kampf gegen Teuerung und Klimakrise?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 18. Juni 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Simone Stribl

ORF

und

Christian Nusser

„Heute“

