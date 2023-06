SPÖ-Termine von 19. Juni bis 25. Juni 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG 19. Juni 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt von 19. bis 23. Juni 2023 am Plenum der parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg teil.

SPÖ-EU-Delegationsleiter und Vorsitzender der Nordmazedonien-Delegation im EU-Parlament Andreas Schieder reist vom 19. bis 21. Juni 2023 im Rahmen des Jean Monnet Dialogs nach Skopje (Nordmazedonien) und wird dort Vertreter*innen von Politik und Zivilgesellschaft treffen.

DIENSTAG, 20. Juni 2023:

9.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nehmen an der Bundesfraktionskonferenz der FSG teil. (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Saal A).

17.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und stv. SPÖ-Klubobfrau Julia Herr nehmen am 20. ÖGB-Bundeskongress teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchpräsentation „Soziale Lage und Sozialpolitik in Österreich 2023. Entwicklungen und Perspektiven“. Am Programm stehen die Einleitung von Sybille Pirklbauer, Vorträge von Philipp Schnell, Severin Rapp und Patrick Mokre (alle AK Wien) und eine Diskussion zum Thema „Drinnen oder draußen – wie der Sozialstaat Türen öffnet“. Moderiert wird die Veranstaltung von der Direktorin des Karl-Renner-Instituts, Maria Maltschnig. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter: https://tinyurl.com/yc85v83f (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

MITTWOCH, 21. Juni 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa. Dimensions of a Continent“, kuratiert von Georg Lennkh, findet ein Gespräch mit Boubacar Haidara (Senior Researcher am International Centre for Conflict Studies Bonn), Irene Horejs (ehem. EU-Botschafterin in Niger und Mali) und Bart Ouvry (ehem. EU-Botschafter in Mali) zum Thema „What next in central Sahel – A deep dive into the Crisis“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://tinyurl.com/3we5ru3c (Bruno-Kreisky-Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG 22. Juni 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hegemonien und Allianzen“, kuratiert von Walter Posch, findet ein Gespräch von Walter Posch mit Ebtesam Al-Ketbi (Professor für Politikwissenschaft an der United Arab Emirates University, Präsident des Emirates Policy Center) und Guido Steinberg (Wissenschafter an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin) zum Thema „Iran and Saudi Arabia: The End of Confrontation?“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://tinyurl.com/3we5ru3c (Bruno-Kreisky-Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 24. Juni 2023:

10.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nehmen am ao. Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich teil (St. Pölten).

